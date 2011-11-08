به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان عبدالله ویسی در تیم فوتبال صبای قم که تا آغاز هفته سیزدهم از دور رفت مسابقات لیگ برتر تمرینات خود را در کیش انجام می‌دهند، امروز در نخستین دیدار تدارکاتی به مصاف سپاهان اصفهان می روند.



تیم فوتبال صبای قم که با برتری در دیدار خارج از خانه مقابل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به کار خود در هفته دوازدهم از نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور پایان داد، مانند تعدادی از تیم‌های که معمولا اردوهای آماده سازی خود را در شهرهای خوش آب و هوایی همچون کیش برگزار می‌کنند برای برگزاری اردو در طول تعطیلات از جمعه گذشته راهی این جزیره شده است و امروز در دیداری تدارکاتی مقابل تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در کیش صف آرایی می کند.



شاگردان عبدالله ویسی بعد از بازی تدارکاتی امروز با تیم سپاهان اصفهان تا روز جمعه در کیش خواهند ماند و سپس راهی تهران و سپس روانه قم می شوند تا خود را برای بازی حساس روز شنبه بیست و هشتم آبان ماه در قم مقابل استقلال تهران آماده کنند.



تیم فوتبال صبای قم در حالی در جزیره کیش اردو زده است که در آخرین بازی خود پیش از سفر به کیش، با کسب برتری شیرین در دیدار خارج از خانه مقابل صنعت نفت آبادان بار دیگر شایستگی خود را در یازدهمین دوره لیگ برتر نشان داد.



شاگردان عبدالله ویسی در تیم فوتبال صبای قم در ورزشگاه تختی آبادان در ششمین دیدار خارج از خانه خود در لیگ برتر فوتبال این فصل برابر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به میدان رفتند و با گل هایی که همانند دیدار با شهرداری تبریز در نیمه دوم به دست آوردند، سه بر دو پیروز شدند.



این مسابقه در حالی در آبادان به انجام رسید که برتری صبا مقابل صنعت نفت سبب شد تا شاگردان ویسی در پایان دوازدهمین هفته از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، با کسب هشت پیروزی، یک تساوی و 22 امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی رقابت‌ها قرار بگیرند.



در این دیدار ابتدا تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با پاس عمقی رسول نوید کیا در بین مدافعان صبای قم توسط فونیکه سی مهاجم خارجی خود به گل برتری رسید تا نیمه نخست با همین نتیجه به پایان برسد اما صبا در نیمه دوم بازی را به سود خود رقم زد.



در اولین دقیقه از نیمه دوم غلامرضا عنایتی بهترین گلزن تاریخ رقابت‌های لیگ برتر فوتبال گل تساوی را وارد دروازه تیم صنعت نفت آبادان کرد، ضمن اینکه همین بازیکن در ادامه بازی در نیمه دوم توانست به زیبایی گل دوم صبای قم را به ثمر برساند.



صبای قم در دقیقه 74 مسابقه توسط رسول مشکل پور بازیکن تیم صنعت نفت آبادان گل دوم را پذیرفت اما تعویض طلایی ویسی در دقایق پایانی که به بازی آمدن کریم اسلامی را به دنبال داشت، سبب شد این بازیکن با هنرنمایی خود گل سوم را به ثمر رسانده و صبا به چهارمین پیروزی خود در دیدارهای خارج از خانه لیگ یازدهم دست یابد.



صبای قم بعد از اردوی آماده سازی کیش که تا 20 آبان ادامه می یابد، در هفته سیزدهم روز شنبه 28 آبان در قم میزبان تیم استقلال تهران خواهد بود.

