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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

آیت الله دری نجف آبادی:

حافظان قرآن سرمایه های ارزشمند نظام جمهوری اسلامی هستند

حافظان قرآن سرمایه های ارزشمند نظام جمهوری اسلامی هستند

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: حافظان قرآن سرمایه های ارزشمند نظام جمهوری اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز سه شنبه با بیان این مطلب در مراسم افتتاح طرح ملی حفظ قرآن کریم در استان مرکزی افزود: ترویج فرهنگ قرآنی و تربیت قرآن آموزان بیشتر لازمه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است.

وی ادامه داد: دستگاه های فرهنگی کشور باید با اتحاد و همدلی در راستای اجرای طرح ملی حفظ قرآن کریم بستر تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم مهیا کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: اجرای طرح ملی حفظ قرآن در کشور نیازمند حضور بیش از پیش روحانیون است.

آیت الله دری نجف آبادی گفت: باید با تشویق نسل جوان به ادامه تحصیل در حوزه های علمیه  نسبت به تربیت سفیران فرهنگی جامعه و تضمین بعد دینی جامعه اقدام کرد.

کد مطلب 1454964

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