دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی در منطقه آزاد ارس ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فرشبافیان در دیدار با رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد ارس، با بیان اینکه مجوز اصولی این دانشگاه به جهاد دانشگاهی استان اعطا شده، افزود: در آینده نزدیک با فراهم کردن زیر ساختهای لازم برای این منظور دانشگاه علم و فرهنگ در منطقه آزاد ارس اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد.

فرشبافیان همچنین با اشاره به مساعدت معاونت فرهنگی منطقه آزاد ارس برای ایجاد دفاتر خبری در منطقه آزاد گفت: بزودی شعبه خبرگزاری ایسنا و ایکنا و همچنین مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران در منطقه آزاد فعال خواهد شد.

وی با بیان اینکه در قالب یک تفاهم نامه علمی آموزشی و فرهنگی با منطقه آزاد به دنبال حضور و انجام کار حساب شده در منطقه هستیم، اظهار امیدواری کرد حضور نهاد انقلابی جهاد دانشگاهی بتواند در کنار سایر فعالیتهای اقتصادی و تجاری و فرهنگی منطقه کمکی برای توسعه صبغه علمی و فرهنگی منطقه باشد.

فرشبافیان با اشاره به فعالیتهای خوب فرهنگی در منطقه آزاد ارس، گفت: با توجه به این که رویکرد اساسی انجام کارها در جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف باید حتماً صبغه فرهنگی داشته باشند، انجام کارهای علمی و فرهنگی در منطقه آزاد ارس یکی از برکات انقلاب اسلامی است که برخلاف برخی از مناطق آزاد که به مسائل غیر فرهنگی کمک می کنند تمام فعالیتهای خود را صبغه فرهنگی داده است.

در این دیدار رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی به همراه برخی از مدیران این نهاد با رئیس هیئت مدیره و معاون فرهنگی منطقه آزاد تجاری ارس با هدف شروع همکاریهای علمی – آموزشی، پژوهشی و فرهنگی جهاد دانشگاهی استان در منطقه آزاد ارس زمینه های مشترک همکاری را مورد بحث و گفتگو قرار دادند.

صادق نجفی، رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد ارس ضمن ابراز خرسندی از حضور جهاد دانشگاهی در منطقه برای شروع فعالیتهای علمی و فرهنگی، گفت: امیدواریم این همکاری بتواند در شکوفایی منطقه مثمر ثمر واقع شود.

در ادامه همچنین عادل نجف زاده، معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: امروز بسیار خوشحال هستیم که پتانسیل بسیار قدرتمند تحقیقاتی و پژوهشی و فناوری چون جهاد دانشگاهی به مجموعه منطقه افزوده می شود.

نجف زاده با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص جهاد دانشگاهی که "جهاد دانشگاهی یکی از رویشهای اصلی خود انقلاب است"، اظهار کرد: با توانمندی و پتانسیلی که در جهاد دانشگاهی سراغ داریم امیدوار هستیم که حضور ارزشنمند این مجموعه علمی و پژوهشی می تواند در اعتلای منطقه مثمر ثمر واقع شود.

گفتنی است در پایان این دیدار تقاهم نامه ای بین منطقه آزاد ارس و جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی منعقد شد که در نتیجه آن مقرر شد جهاد دانشگاهی نسبت به ایجاد دانشگاه علم و فرهنگ و همچنین ایجاد شعبه ای از فعالیتهای پژوهشی، پزشکی، ناباروری و فعالیتهای فرهنگی خود از قبیل ایسنا و ایسپا در منطقه با همکاری و مساعدت مجموعه منطقه آزادتجاری ارس اقدام کند.

لازم بذکر است در این دیدار رئیس و مدیران حاضر جهاد دانشگاهی استان از امکانات و ساختمانهای در نظر گرفته شده برای شروع فعالیتهای این واحد در منطقه آزاد تجاری ارس بازدید و از نزدیک نسبت به ارزیابی این امکانات و فضاها برای شروع فعالیت اقدام کردند.