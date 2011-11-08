وقوع سیل تاسیسات آبرسانی هفت روستای نور را تخریب کرد

رمضان فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر بارش شدید برف و باران و رانش زمین، خط انتقال آب در روستای کرسی این شهرستان به طول 500 متر تخریب شد.



وی افزود: این روستا 740 نفر جمعیت داشته و تخریب خط انتقال، سبب قطعی آب شرب اهالی این روستا شده است.



فرجی، خسارت وارده را 150 میلیون ریال برآورد کرد و گفت: با تلاش همکاران آب و فاضلاب روستایی نور، آب شرب اهالی این روستا، در پی تلاش راهداران برای باز کردن راه ارتباطی، وصل شده است.



وی خسارت سیل به روستاهای نانوا کلا، سیاهکلا، باریکلا، ورازده، کاسگرمحله و جوربند را 240 میلیون ریال اعلام کرد.

فرجی گفت: سیل سبب تخریب 350 متر خطوط انتقال آب در این روستاها و تخریب یک دهنه بهسازی چشمه در روستای جوربند شده و آب شرب جمعیت شش هزار و 484 نفری این روستاها را قطع کرده است.



مدیر آبفار نور افزود: در حال حاضر آب شرب روستای نانواکلا با تانکر تامین و آب پنجروستای دیگر به صورت موقت وصل شده است.

سیل روز گذشته در شهرستان نور، خسارات سنگینی به بخش های مختلف زیربنایی، تاسیساتی و عمرانی منطقه وارد آورده است.