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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

زرین ماه:

11 هزار کرمانشاهی عضو کتابخانه های عمومی هستند

11 هزار کرمانشاهی عضو کتابخانه های عمومی هستند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان کرمانشاه گفت: 11 هزار و 124 نفر از مردم کرمانشاه عضو کتابخانه های عمومی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محسن زرین ماه گفت: در شهرستان کرمانشاه 17 کتابخانه فعال با 189 هزار و 985 جلد کتاب با زیر بنای 10 هزار و 445متر مربع داریم.

فرماندار شهرستان کرمانشاه تاکید کرد: میزان سرانه مطالعه غیر درسی 15 دقیقه است و در شش ماهه اول سال جاری توسط کتابخانه ها تعداد 59 هزار و 692 جلد کتاب امانت داده شده است.

وی افزود: در کتابخانه های شهرستان به ازای هر 100 نفر جمعیت 22.43 کتاب وجود دارد که میانگین کشوری 29.47 جلد کتاب است.

فرماندار کرمانشاه افزود: 12 کتابخانه مجهز به اینترنت پرسرعت ADSL برای استفاده اعضا هستند.
 

کد مطلب 1454971

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