بهره برداری از 200 میلیارد ریال پروژه عمرانی همزمان با دهه ولایت در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین افزود: شهرداری تبریز در ادامه افتتاح و بهره برداری های مناسبتی خود از طرح های عمران شهری، افتتاح چندین پروژه عمرانی، خدماتی و فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده و این طرح ها همزمان با دهه ولایت مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی یادآور شد: بهره برداری از فاز دو مرکز خرید جواهر، بازارچه بیلانکوه، مسیرگشایی و افتتاح چندین خیابان، بهره برداری از چند پل عابرگذر، گلخانه صنعتی ساختمان بانک شهر شهرداری منطقه هفت، ورودی جدید ایل گلی و یادمان مفاخر از جمله پروژه هایی است که همزمان با دهه ولایت افتتاح و مورد بهر ه برداری قرار می گیرد.

نوین خدمت به مردم و ایجاد رفاه و آسایش برای شهروندان از سوی شهرداری تبریز را وظیفه و نوعی عبادت دانست و گفت: مدیران و کارکنان خدوم شهرداری بدون توجه به برخی حاشیه ها بر عهد خود با مردم وفادارند و در راه خدمت به مردم دلسرد نخواهند شد.

