بشار اسد به حرفه چشم پزشکی باز می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیخ احمد حسون" در گفتگو با اشپیگل اعلام کرد که بشار اسد رئیس جمهور مادام العمر نخواهد بود و وی پس از پایان عملیات اصلاحات در سوریه که شامل تشکیل احزاب و برگزاری انتخابات آزاد و شفاف است قدرت را ترک خواهد کرد و به طبابت خواهد پرداخت.

وی در ادامه گفت که بشار اسد همواره به دنبال حرفه اصلی خود یعنی چشم پزشکی بوده و تمایل دارد در رشته ای که فارغ التحصیل شده یعنی چشم پزشکی به طبابت بپردازد.

حسون در بخش دیگری از سخنان خود درباره دخالت نظامی ناتو در سوریه هشدار داد و اعلام کرد: دخالت نظامی در سوریه پیامدهای خطرناکی دارد که منجر به انفجارهای انتحاری در کشورهای غربی خواهد شد.

مفتی سوریه با بیان این مطلب افزود: این دخالت جهان را منفجر خواهد کرد و حمام خون را به اروپا خواهد کشاند.

وی تصریح کرد: بشار اسد مسئول اشتباهات سیاسی و اقتصادی در سوریه است، اما وی به تعهدات خود در طرح پیشنهادی اتحادیه عرب برای حل بحران این کشور پایبند است.

حسون در ادامه از کشورهای اروپایی خواست که بیش از پیش به سوریه پایبند باشد، زیرا اروپایی ها در مقایسه با اتحادیه عرب بهترین میانجی برای برقراری صلح در سوریه هستند.

سوریه از ماه مارس تاکنون شاهد اعتراضاتی است که طی آن مردم این کشور خواهان اصلاحات سیاسی، قانونی، سیاسی و اجتماعی هستند.

گروه های مسلح و عامل بیگانه در جریان این اعتراضات از شرایط موجود برای ناامنی در این کشور سواستفاده می کنند و به کشتار مردم می پردازند.