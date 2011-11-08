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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

در گفتگو با مهرعنوان شد:

الکترونیکی شدن 15 درصد از کمکهای مردمی کمیته امداد

الکترونیکی شدن 15 درصد از کمکهای مردمی کمیته امداد

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: 15 درصد کمکهای مردمی کمیته امداد از طریق الکترونیکی انجام می‌شود.

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به دلیل اینکه صندوق های صدقات از امنیت کافی برخوردار نبود و امکان سرقت از آنها وجود داشت بنابراین مدتی است که کمکهای مردمی از طریق الکترونیکی و دستگاههای خودپرداز انجام می شود.

به گفته وی، هم اکنون در استانهای فارس، کردستان، سنندج و قزوین کمکهای مردمی به کمیته امداد به روش الکترونیکی و کارت شهروندی انجام می شود و به مرور در استانهای دیگر نیز این کارت فعال می شود.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد تاکید کرد: پرداخت صدقات تلفنی از طریق ایرانسل و همراه اول با ارسال پیامک رایگان به شماره 8133 انجام می شود و بعد از تعیین مبلغ مورد نظر از حساب آنان کسر خواهد شد.

ستاری افزود: آمار دقیق کمکهایی که در روز عید قربان در استانهای مختلف جمع آوری شد تا پایان امروز جمع آوری و اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1454975

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