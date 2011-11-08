به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامه به همت گروه معارف و علوم قرآنی و تهیه‌کنندگی قاسم خدایاری از عید قربان تا عید غدیر هر شب ساعت 22 پخش می‌شود.

این برنامه هر شب با موضوعات خاص و ویژه ولایت در قرآن، ولایت و انتظار، ولایت و سعادت، ولایت و بیداری اسلامی، ولایت و هدایت، ولایت و رهبری تقدیم مخاطبان خواهد شد.

همچنین آیت الله سید احمد خاتمی و حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی از جمله کارشناسان برنامه خواهند بود.

معرفی کتاب، بیان سخنان نهج البلاغه تحت عنوان سخن عدل، قرائت ادعیه توسط حجت الاسلام سید حمید میرباقری ، بیان آیه‌های ولایت و فرازهایی از زیارت جامعه کبیره از جمله آیتم‌های خاص برنامه زنده "امیر بیان" است.