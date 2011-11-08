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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

ویژه برنامه "امیر بیان" در دهه ولایت روی آنتن می‌رود

ویژه برنامه "امیر بیان" در دهه ولایت روی آنتن می‌رود

ویژه برنامه "امیر بیان" به صورت زنده تا عید غدیر خم هر شب از شبکه قرآن سیما به روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامه به همت گروه معارف و علوم قرآنی و تهیه‌کنندگی قاسم خدایاری از عید قربان تا عید غدیر هر شب ساعت 22 پخش می‌شود.

این برنامه هر شب با موضوعات خاص و ویژه ولایت در قرآن، ولایت و انتظار، ولایت و سعادت، ولایت و بیداری اسلامی، ولایت و هدایت، ولایت و رهبری تقدیم مخاطبان خواهد شد.

همچنین آیت الله سید احمد خاتمی و حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی از جمله کارشناسان برنامه خواهند بود.

معرفی کتاب، بیان سخنان نهج البلاغه تحت عنوان سخن عدل، قرائت ادعیه توسط حجت الاسلام سید حمید میرباقری ، بیان آیه‌های ولایت و فرازهایی از زیارت جامعه کبیره از جمله آیتم‌های خاص برنامه زنده "امیر بیان" است. 

کد مطلب 1454976

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