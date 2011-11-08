آمار دقیق درختان پایتخت مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز سه شنبه شورا طرح پیشنهاد اصلاحیه بند 4 پیوست شماره 5 طرح جامع شهر تهران که یک فوریت آن پیش از این در جلسه شورا به تصویب رسیده بود بررسی شد.

بر اساس این ماده واحده با توجه به اینکه طرح تفصیلی جدید شهر تهران تاکنون ابلاغ نشده است و زمان تعیین شده در بند 4 پیوست شماره 5 طرح جامع جدید شهر تهران مصوب آذرماه سال 86 به اتمام رسیده است، این بند اصلاح و اجرایی شدن آن تا پایان سال 95 تمدید می شود.

بر اساس این ماده واحده شهرداری تهران موظف به تامین فضاهای سبز، پارکها، تجهیزات و تاسیسات شهری است بدین منظور تا تامین اراضی مورد نیاز برای رفع کمبود فضاهای خدماتی مورد نیاز شهر به ویژه در سطح محلات مطابق جداول سطح و سطوح فضاهای خدماتی پیش بینی شده در طرح های تفصیلی مصوب مناطق ، کاربری های فضای سبز و پارکها و تجهیزات و تاسیسات شهری پیش بینی و تصویب شده در طرح تفصیلی ملاک عمل قبلی شهر تهران کماکان تا پایان سال 95 ملاک عمل است و شهرداری موظف است در فرآیندی تدریجی و در یک دوره گذار کاربری های خدماتی مورد نیاز را در چارچوب طرح تفصیلی جدید تامین و تثبیت کند و پس از آن کاربری های طرح قبلی طبق مقررات مربوط نقض می شود. این اصلاحیه مورد تایید اعضای شورای شهر قرار گرفت

حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورا در این رابطه توضیح داد: طرح تفصیلی جدید در بخش فضای سبز مغایرت هایی با طرح تفصیلی ملاک عمل دارد که ما در این بند به آن اشاره کرده ایم و پیش بینی شده تا 5 سال آینده این مغایرت ها تغییر کاربری نداشته باشد زیرا برخی از فضاهای سبز در طرح جدید حذف شده اند که بر اساس قانون تا این فضاها جایگزین نشود امکان کاربری تازه وجود ندارد.

شکیب در ادامه با اشاره به پارک نور در منطقه 5 تهران گفت: این پارک در طرح تفصیلی جدید کاربری اداری تجاری دارد اما پیش از این کاربری اش فضای سبز تعریف شده است و ما اجازه نداریم این زمین ها را که برای فضای سبز خریداری شده تغییر کاربری دهیم.

آمار دقیق درختان تهران اعلام شد

معصومه ابتکار نیز با بیان اینکه تعداد درختان و میزان سرانه فضای سبز بسیار مهم است، گفت: ما باید به تفکیک نواحی تعداد درختان را داشته باشیم تا بتوان وضعیت دقیق آن را هر لحظه اعلام کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس طرح تفصیلی جدید ما افزایش تراکم خواهیم داشت که بدون فضاهای خدماتی و فضای سبز برای این مناطق دچار مشکل می شویم.

وی خواستار حفظ ذخیره گاههای شهر تهران شد و گفت: در بسیاری از شهرهای دنیا مناطق حفاظت شده ای به عنوان ذخیره گاه های شهر در نظر گرفته می شوند و جا دارد باغات قدیمی تهران به عنوان ذخیره گاه های شهری حفظ شوند.