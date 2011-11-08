کارت آزمون ادواری مهارت در خوزستان توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمن قلاوند با اعلام این مطلب اظهار کرد: داوطلبان شرکت در آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت مورخ 20 آبان ماه، برای دریافت کارت ورود به جلسه خود باید به نشانی اینترنتی http://advari.irantvto.irمراجعه کرده و از طریق وارد کردن مشخصات فردی شامل نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و کد ملی و یا شماره پرونده و شناسه پرداخت کارت اعتباری که قبلا از طریق آن ثبت نام کره اند، نسبت به دریافت کارت خود به صورت اینترنتی اقدام کنند.

قلاوند گفت: در راستای برنامه های عملیاتی سال جهاد اقتصادی، برای نخستین بار آزمونهای ادواری متقاضیان سنجش مهارت به صورت هماهنگ و سراسری در کشور برگزار می شود که درخوزستان آزمون کتبی نخستین مرحله اجرای این طرح روز جمعه مورخ 20 آبان ماه در 14حرفه در اهواز به صورت چهار گزینه ای برگزار می شود.



وی ادامه داد: حدود یک هزار و 173 نفر در آزمون ادواری سنجش مهارت روز 20 آبان ماه ثبت نام کرده اند که از این تعداد یک هزار و 135 نفر مرد و 38 نفر زن هستند و تمهیدات لازم برای شرکت این متقاضیان در آزمون فراهم شده است.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در خصوص اهداف برگزاری آزمونهای سراسری سنجش مهارت به صورت سراسری گفت: طرح برگزاری آزمونهای سراسری سنجش مهارت با اهداف اطلاع رسانی جامع و ایجاد وحدت رویه، ارتقای کیفیت فرآیند سنجش مهارت، اعتبار بخشی به تجارب فنی و حرفه ای افراد، بسترسازی تحقق دولت الکترونیک و توسعه و بهبود خدمت رسانی به مخاطبان اجرایی می شود.



قلاوند با اشاره به مراحل اجرای آزمونهای ادواری سنجش مهارت گفت: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است. متقاضیان پس از آزمون کتبی و کسب نمره قبولی بر اساس برنامه زمانبندی مندرج در جدول شماره یک دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ادواری سنجش مهارت برای شرکت در آزمون عملی به حوزه های تعیین شده مراجعه کنند.



قلاوند بیان کرد: 15دقیقه قبل برگزاری آزمون درهای سالن بسته خواهد شد و دواطلبان در زمان برگزاری آزمون اصل کارت ملی،گذرنامه و یا شناسنامه خود را به همراه داشته باشند و از آوردن تلفن همراه، لب تاپ و...خودداری کنند.



وی درخصوص شرایط قبولی در آزمونهای سنجش مهارت بیان کرد: حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی 50 از 100 و در آزمون عملی 70 از 100 است که شرط قبولی نهایی برای دریافت گواهینامه مهارت کسب حداقل نمره معدل 70 از 100 از طریق فرمول70 ≤(نمره آزمون کتبی × 25%) + (نمره آزمون عملی × 75% ) است.



قلاوند پیرامون نحوه اعلام نتایج آزمونهای ادواری سراسری سنجش مهارت گفت: نتایج این آزمونها از طریق پایگاه اطلاع رسانی و سایر سامانه های اطلاع رسانی اعلام می شود که گواهینامه مهارت قبول شدگان نیز پس از طی مراحل قانونی صادر و مطابق برنامه توسط مرکز تشکیل پرونده تحویل متقاضی می شود.



وی تصریح کرد: ثبت نام اینترنتی مرحله دوم آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت یکم تا دهم دی ماه سال جاری است و آزمون کتبی این مرحله در روز چهاردهم بهمن ماه امسال برگزار می شود.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت: درصورتی که متقاضیان برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سنجش مهارت با مشکلی مواجه شدند می توانند تلفن2277350داخلی 111تماس بگیرند.