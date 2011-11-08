رزمایش اسکان آسیب دیدگان در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان کرمانشاه، صبح شنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان کرمانشاه که در محل فرمانداری کرمانشاه تشکیل شد، گفت: ایجاد رفاه و صیانت از آرامش و آسایش مردم وظیفه ماست و بایn خدمتی که شایسته مردم است را ارائه دهیم.

فرماندار کرمانشاه افزود: دستگاه های عضو ستاد بحران، باید آمادگی لازم برای مقابله با حوادث غیرمترقبه ناشی از بارانهای سیل آسا، زلزله و به دنبال آن مسائلی نظیر قطعی گاز را داشته باشند.

زرین ماه تاکید کرد: ظرف مدت یک هفته، اردوگاه های اسکان اضطراری برای اسکان موقت آسیب دیدگاه احتمالی در نظر گرفته می شود و انشاالله تدابیری برای برنامه ریزی های بلند مدت اندیشیده خواهد شد.

وی افزود: در پی بارندگی های اخیر تعداد بالغ بر 30 خانوار دچار آسیب شده اند که باید رسیدگی به مشکلات این خانواده ها برای جبران خسارت در برنامه قرار گیرد.

در پایان این جلسه مقرر شد لایروبی همه کانالهای آب و فاضلاب سطح شهر، تعمیرات جاده های شهری و مالرو روستایی توسط دستگاه های ذیربط انجام شود.

