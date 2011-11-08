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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

قدیانی با 7 اثر جدید به سراغ هفته کتاب می‌رود

قدیانی با 7 اثر جدید به سراغ هفته کتاب می‌رود

انتشارات قدیانی هفت عنوان از جدیدترین کتاب‌های خود را همزمان با هفته کتاب روانه بازار نشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات قدیانی، همزمان با ایام هفته کتاب، تازه‌ترین اثر غلامرضا حیدری ابهری را با عنوان «92 درس سازنده از زندگی پیامبر (ص)» منتشر می‌کند.

حیدری در این اثر به روایتی تازه از سیره پیامبراسلام می‌پردازد و چرایی رفتارهای ایشان را به زبانی ساده برای نوجوانان توضیح می‌دهد.

«بهترین بابای دنیا»، «بهترین مامان دنیا» و«بهترین دوست​های دنیا» هم عنوان مجلدهای مجموعه شعری سه جلدی برای خردسالان است که ناصر کشاورز آن​ها را بر اساس کتابی از«آنا نیلسن» و«اما داد» سروده است.

«اشک​های سورن» نیزعنوان رمانی است از نصرت‌الله محمودزاده که درحوزه دفاع مقدس نوشته شده است وهمزمان با هفته کتاب منتشرخواهد شد.

در این رمان پسری با حضور درجبهه به جستجوی پدر خود می‌پردازد، اما با ایجاد تحولی در او با واقعیت‌هایی آشنا می‌شود که به جای پدر خودش را پیدا می‌کند.

همچنین انتشارات قدیانی همچنین درهفته کتاب تصحیح حسین استاد ولی از بوستان سعدی را نیز روانه بازار کتاب می‌کند.

کد مطلب 1454986

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