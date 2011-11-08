جشن ازدواج 100 زوج تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی صبح سه شنبه در مراسم جشن ازدواج این زوج ها اظهارداشت: در دهه ولایت امسال جشن ازدواج 250 زوج تحت حمایت این نهاد در استان با تامین جهیزیه برگزار می شود.

محمد اکبری با اشاره به اینکه سال گذشته هزار و 600 سری جهیزیه به زوج های تحت حمایت کمیته امداد در استان اهدا شده است، گفت: از این تعداد 800 سری جهیزبه از سوی وزارت رفاه و 800 سری جهیزیه نیزاز محل سفر سوم رئیس جمهور به خراسان جنوبی تامین شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون 713 سری جهیزیه به نوعروسان استان اهداء شده است، بیان کرد: به زوجینی که مشکلات مالی دارند از پنج تا 10 میلیون ریال تسهیلات پرداخت می کنیم.

وی برگزاری مراسم ازدواج زوج های تحت حمایت کمیته امداد را یکی از شیرین ترین عملکردهای این نهاد دانست و افزود: کمیته امداد به عنوان یکی از نهاد های حمایتی وظیفه دارد به کانون خانواده و تحکیم این بنیان کمک کند.

اکبری برگزاری دوره های آموزش قبل از ازدواج را یک مسئله ضروری دانست و ادامه داد: ارائه نشدن درست این آموزش ها و علمی نبودن آن از چالش های مهم حوزه ازدواج است.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه برخی از این آموزش ها متناسب با فرهنگ و خرده فرهنگ های هر منطقه نیست، بیان داشت: در بحث آموزش مهارت های زندگی هنوز مشکلاتی وجود دراد که باید با حضور استادان مجرب و برنامه ریزی دقیق برای هر منطقه، استان و یا شهرستان آن را برطرف کنیم.

اکبری به برگزاری 20 ساعت کلاس آموزشی عقیدتی و مهارت های زندگی برای زوجین تحت حمایت این نهاد اشاره کرد و افزود: با توجه به غنای دینی مردم خراسان جنوبی آمار طلاق در استان رو به کاهش است.