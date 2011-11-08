به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم " با گرگ ها می رقصد" با حضور محمدرضا فهمیزی کارشناس و منتقد فیلم روز سه شنبه 17 آبان ماه از ساعت 16 تا 18 در سالن فرهنگ فرهنگسرای ملل و در ادامه سلسله نشست های سینما و اقتباس نقد و بررسی می شود. در این فیلم کوین کاستنر که کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم را نیز برعهده دارد، در نقش یک سرباز آمریکایی بعد از شرکت در جنگ و نشان دادن شجاعت خود جایی را برای سکونت دور از مردم انتخاب می‌کند، به مرور زمان با سرخ‌پوست‌ها ارتباط برقرار می‌کند و عامل این ارتباط هم زنی سفیدپوست است که چند سرخ‌پوست خشن در زمان کودکی پدر و مادرش را به قتل رساندند و حال وضعیت روانی مناسبی ندارد.

نقش اول این فیلم را در زمان تنهائی یک گرگ همراهی می‌کند و در اواخر فیلم این گرگ توسط سفیدپوستان کشته می‌شود.

فیلم "با گرگ ها می رقصد" گویای یک زندگی پاک و عمیق در طبیعت است و مقایسه سرخپوستان با سفیدپوستانی که هیچ چیز جز تصرف و قدرت برایشان مهم نیست. سرخپوستانی که یک سفید را در خود حل می‌کنند و به خاطر وجود فرهنگ و اخلاق نیک او را جذب خود می‌کنند ولی در مقایل سربازان سفیدپوست مردی از نژاد خودشان (کوین کاستنر) که یک سرخپوست شده را شکنجه می‌کنند.

ماری مک‌دانل و گراهام گرین از دیگر بازیگران این فیلم هستند که از رمانی به نویسندگی مایکل بلیک اقتباس شده است. "با گرگ ها می رقصد" برنده هفت جایزه اسکار بهترین فیلمبرداری، بهترین کارگردان، بهترین ویرایش فیلم، بهترین موسیقی (جان بری)، بهترین فیلم، بهترین صدابرداری، بهترین فیلمنامه و نامزد پنج جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین کارگردان هنری، بهترین طراحی لباس در سال 1990 است.

این نشست 17 آبان ماه ساعت 16 در فرهنگسرای ملل به نشانی بوستان قیطریه برگزار می‌شود و حضور علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.