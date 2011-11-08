1000 فرصت شغلی در بخش کشاورزی در کرمان ایجاد شد

عباس مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر از ایجاد هزار و 82 فرصت شغلی در زمینه کشاورزی طی سال جاری در استان کرمان خبر داد و ابراز داشت: این میزان فرصت شغلی در بخش‌های آب و خاک، دام و طیور، زراعت، باغبانی و صنایع و مکانیزاسیون کشاورزی در استان کرمان ایجاد شده است.

این مسئول ادامه داد: از این میزان 387 فرصت شغلی در بخش دام و طیور، پنج فرصت شغلی در بخش شیلات، 127 فرصت شغلی در بخشهای زراعی و باغی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: 326 فرصت شغلی در بخش صنایع کشاورزی، 180 فرصت شغلی در بخش مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی و 57 فرصت شغلی نیز در زمینه آب و خاک صورت گرفته است.

مولایی گفت: این امر با رویکرد به کارگیری و اشتغال فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی انجام شده است.

این مسئول با اشاره به پتانسیل های استان کرمان در بخش کشاورزی ابراز داشت: با توجه به اینکه کشاورزی باعث ایجاد استقلال در تامین غذا می شود این بخش نیازمند توجه ویژه است.