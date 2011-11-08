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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

بیادی:

برخی وانمود می‌کنند به جای باران بلا در حال نازل شدن است

برخی وانمود می‌کنند به جای باران بلا در حال نازل شدن است

نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: برخی به گونه‌ای از مشکلات بارش برف و باران در پایتخت می گویند که انگار بلا در حال نازل شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر با بیان اینکه کشور ما در منطقه خشک و کم باران قرار گرفته است گفت: ما همیشه نیازمند مایه حیاتی آب هستیم و گاهی به دلیل کاهش بارندگی ها دچار مشکل شده ایم و خشکی زاینده رود و دریاچه ارومیه ما را با چالش های جدی روبرو کرده است.

وی ادامه داد: گاهی برای بارش باران روحانیون و بزرگان دین توصیه به اقامه نماز باران کردند.

بیادی با بیان اینکه حال که شاهد بارش باران هستیم برخی رسانه ها به گونه ای معضلات و مشکلات باران را مطرح می کنند که انگار به جای موهبت الهی بلا نازل می شود و زیبایی های باران را در کام مردم تلخ می کنند.

وی ادامه داد: در کشورهایی مانند تایلند و چین که زیرساختهای شهری شان کاملتر از ماست می بینید که باران چه مشکلاتی را ایجاد کرده است و ما نباید فرهنگ جامعه را به سمتی ببریم که توقع داشته باشند هنگام بارش باران هیچ مشکلی وجود نداشته باشد.

کد مطلب 1454992

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