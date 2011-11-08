به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر با بیان اینکه کشور ما در منطقه خشک و کم باران قرار گرفته است گفت: ما همیشه نیازمند مایه حیاتی آب هستیم و گاهی به دلیل کاهش بارندگی ها دچار مشکل شده ایم و خشکی زاینده رود و دریاچه ارومیه ما را با چالش های جدی روبرو کرده است.

وی ادامه داد: گاهی برای بارش باران روحانیون و بزرگان دین توصیه به اقامه نماز باران کردند.

بیادی با بیان اینکه حال که شاهد بارش باران هستیم برخی رسانه ها به گونه ای معضلات و مشکلات باران را مطرح می کنند که انگار به جای موهبت الهی بلا نازل می شود و زیبایی های باران را در کام مردم تلخ می کنند.

وی ادامه داد: در کشورهایی مانند تایلند و چین که زیرساختهای شهری شان کاملتر از ماست می بینید که باران چه مشکلاتی را ایجاد کرده است و ما نباید فرهنگ جامعه را به سمتی ببریم که توقع داشته باشند هنگام بارش باران هیچ مشکلی وجود نداشته باشد.