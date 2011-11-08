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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

کریس رونالدو؛

مقایسه فرگوسن و مورینیو مثل مقایسه فراری و پورشه است

مقایسه فرگوسن و مورینیو مثل مقایسه فراری و پورشه است

ستاره پرتغالی رئال مادرید معتقد است مقایسه سرالکس فرگوسن با خوزه مورینیو مثل مقایسه مسی با او و یا مقایسه فراری با با پورشه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدو در پاسخ به خبرنگار روزنامه دیلی میل گفت: نمی توان تفاوت‌های بین این دو مربی بزرگ را بیان کرد. آنها غیرقابل مقایسه هستند. ایده‌ها و طرز تفکر هر یک با دیگری فرق می کند. هم مورینیو و هم فرگوسن انسان‌های خاص و ویژه‌ای هستند به همین خاطر هر دوی آنها را خیلی دوست دارم.

روز گذشته این بار روزنامه آلمانی کیکر سئوال مشابهی را مطرح کرد که ستاره پرتغالی جواب مختصر و مفیدی داد که تیتر تعدادی از رسانه‌های امروز شده است.

او گفت: "مقایسه فرگوسن و مورینیو غیرممکن است. مثل مقایسه لیونل مسی و من و یا مقایسه فراری و پورشه!

کد مطلب 1454993

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