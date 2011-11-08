مقایسه فرگوسن و مورینیو مثل مقایسه فراری و پورشه است

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدو در پاسخ به خبرنگار روزنامه دیلی میل گفت: نمی توان تفاوت‌های بین این دو مربی بزرگ را بیان کرد. آنها غیرقابل مقایسه هستند. ایده‌ها و طرز تفکر هر یک با دیگری فرق می کند. هم مورینیو و هم فرگوسن انسان‌های خاص و ویژه‌ای هستند به همین خاطر هر دوی آنها را خیلی دوست دارم.

روز گذشته این بار روزنامه آلمانی کیکر سئوال مشابهی را مطرح کرد که ستاره پرتغالی جواب مختصر و مفیدی داد که تیتر تعدادی از رسانه‌های امروز شده است.

او گفت: "مقایسه فرگوسن و مورینیو غیرممکن است. مثل مقایسه لیونل مسی و من و یا مقایسه فراری و پورشه!