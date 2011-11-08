نشست نقد کتاب "خاورمیانه معاصر" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی بررسی و نقد کتاب "خاورمیانه معاصر"‌ امروز سه‌شنبه در سالن شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در این نشست مهران کامروا نویسنده این کتاب به تشریح کتاب "خاورمیانه معاصر" پرداخت و افزود: سعی کردم در این کتاب سیاست‌های خاورمیانه را به خوبی بازگو کنم ضمن آنکه قبل از انتشار نقدهای فراوانی به کتاب "خاورمیانه معاصر" صورت گرفت و برخی از منتقدین در آمریکا بر این باور بودند که این کتاب اصلا نباید منتشر شود.

بنا بر این گزارش احمد نقیب زاده و سید جواد امام جمعه زاده به عنوان منتقدین کتاب "خاورمیانه معاصر" انتقادات خود را از این کتاب مطرح کردند.

منتقدین طی سخنانی انتقادات خود را در دو حوزه داخلی و بین‌المللی تشریح کردند و مهمترین انتقاداتی که از سوی این منتقدین بیان شد در حوزه سیاست داخلی بود.

سیدجواد امام جمعه‌ زاده با اشاره به انتشار کتاب خاورمیانه معاصر گفت: بنده ایرادات فراوانی در این کتاب می‌بینم که می‌توان به ماهیت انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد. این کتاب تلاش کرده است انقلاب اسلامی ایران را در ماهیت ساختاری تعریف کند در صورتی که ماهیت ایدئولوژی انقلاب بسیار تاثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: همچنین نویسنده کتاب در نوشته خود آورده است که انقلاب اسلامی ایران هیچ برنامه اقتصادی نداشته و ندارد که این موضوع نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست. از سوی دیگر در یکی از صفحات این کتاب در خصوص تسخیر لانه جاسوسی عنوان شده است که این تسخیر نقض حقوق بین‌الملل بوده است در صورتی که باید به این نکته اساسی توجه کرد که سفارت آمریکا در ایران تبدیل به لانه جاسوسی شده بود از این رو اقدام دانشجویان پیرو خط امام اقدامی قابل قبول بود.

این منتقد با اشاره به این که در ادامه این کتاب به مشروعیت کشور اردن اشاره شده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که امروز شاهد تحولات منطقه هستیم و یکی از این تحولات در کشور اردن صورت گرفته است.

همچنین نقیب زاده یکی دیگر از منتقدین کتاب خاورمیانه معاصر انتشار این کتاب را به فال نیک گرفت و گفت: در اینکه نویسنده کتاب مذکور برای انتشار آن تحقیق و تفحص کرده است شکی نیست اما معتقدم عنوان با ساختار کتاب تفاوت زیادی دارد.

بنا بر این گزارش قرار بود در نشست نقد کتاب "خاورمیانه معاصر" محمدباقر قالیباف شهردار تهران به عنوان سخنران ویژه شرکت کند اما وی در این نشست شرکت نکرد.

شایان ذکر است؛ محمد باقر قالیباف شهردار تهران و سیدموسی پورموسوی مشاور وی از مترجمین کتاب خاورمیانه معاصر هستند.

نشست بررسی و نقد کتاب "خاورمیانه معاصر"‌ به همت انجمن ژئوپلتیک ایران و با همکاری انجمن دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و فصلنامه مطالعات بین‌المللی برگزار شد.