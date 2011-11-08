البرز جزو پنج استان برگزار کننده جشنواره تئاتر منطقه ای فجر کشور

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره منطقه ای تئاتر فجر کشور در البرز و چهار استان دیگر به صورت همزمان برگزار می شود.



وی افزود: از دهه سوم آبان ماه و بعد از برگزاری جشنواره تئاتر استانی در البرز ، جشنواره منطقه ای تئاتر فجر نیز در این استان برای راهیابی برترین ها در این حوزه به جشنواره کشوری تئاتر فجر برگزار می شود.



وی اظهار داشت: نخستین جشنواره تئاتر استانی البرز با ظرفیتی بالاتر از استان های دیگر حتی تهران از 25 مهرماه با 16 نمایش صحنه ای و خیابانی به مدت یک هفته آغاز شده، آشنا گفت: راهیابی نمایش ها به جشنواره کشوری فجر ملزم به حضور و راهیابی به جشنواره های استانی و منطقه ای است که استان البرز برای نخستین بار بعد از تشکیل طی فراخوانی ، 117 متن نمایش صحنه ای و 20 متن نمایش خیابانی را دریافت کرد.



وی افزود: از بخش نمایش صحنه ای بعد از بازبینی 12 نمایش و در بخش خیابانی چهار نمایش به جشنواره راه یافتند که در مجموع 16 نمایش به جشنواره استانی راه یافت که از بسیاری از استانها ظرفیت بیشتری داشته است.

آشنا اظهار داشت: تمامی نمایش های راه یافته به جشنواره در البرز به اجرای عموم درآمده اند زیرا تئاتر با اجرای عموم معنا پیدا میکند که در غیر این صورت جایگاه خاص خود را پیدا نمی کند.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: برای برگزاری بخش صحنه ای این جشنواره چهار سالن نمایشی در نظر گرفته شده است که تمامی آنها از لحاظ نور و صوت تجهیز شده اند و بخش خیابانی جشنواره نیز در فردیس برگزار می شود.



وی افزود: همچنین شهرستان هایی که گروههای نمایشی آنها به جشنواره راه یافته اند در برگزاری جشنواره و اجرای نمایش در سالن هایشان شرکت دارند.آشنا اضافه کرد : به لحاظ قابلیت هایی که در استان البرز وجود دارد تمهیداتی برای برگزاری بخش بین المللی جشنواره فجر به عمل آمده است.



وی، برگزاری کارگاه های آموزشی نقد وبررسی نمایش ها با موضوع آشنایی با تئاتر در بخش های مختلف از کشوری تا جهانی را از جمله برنامه های حاشیه ای این جشنواره برشمرد و گفت: هم اکنون در استان البرز 10 گروه نمایشی از دفتر مرکز هنرهای نمایشی کشور مجوز فعالیت دارند و 10 گروه دیگر نیز در حال دریافت مجوز هستند.





