فضای رقابتی در تولیدات کشاورزی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد خرد پیش از ظهر سه شنبه در اولین همایش ویروس شناسان گیاهی افزود: دیگر با تولید انبوه محصولات کشاورزی نگران مصرف بازارهای داخلی نیستیم و تلاش می کنیم بتوانیم از طریق ارتقای کیفی محصولات در بازارهای رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی بیان کرد: تلاش داریم که سهم تولید کننده را از تولید محصول افزایش و هزینه های تولید را کاهش دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه این استان قطب تولیدات کشاورزی در کشور است، افزود: رشد کمی و کیفی محصولات کشاورزی در استان فارس ناشی از افزایش تولید محصولات نیست بلکه عواملی مانند توجه به بهنژادی محصولات کشاورزی باعث ارتقای سطح کمی و کیفی در تولیدات بوده است.

خرد با اشاره به پدیده خشکسالی در استان فارس و استانهای همجوار بیان کرد: در راستای مقابله با آثار مخرب خشکسالی در فارس راهکارهایی ازجمله کشاورزی حفاظتی برای حفظ منابع آب و خاک، اصلاح خاک با استفاده از روشهای افزایش ماده آلی خاک و بقایای گیاهی، اصلاح روشهای آبیاری به ویژه آبیاری تحت فشار دردست اجرا قرار گرفته است.

خرد ضمن تاکید بر ارائه محصولات بدون بیولوژیک، گفت: در سال جاری شش گروه از محصولات سالم کشاورزی از مرکز استاندارد و تحقیقات صنعتی تائید دریافت کرده اند که نمونه آن می توان به عرضه مرغ بدون آنتی بیوتیک در استان اشاره کرد که همچنین تلاش می کنیم بتوانیم محصولات بدون سموم و بقایای کودهای شیمیایی را به مصرف کنندکان عرضه کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در شرایط کنونی کشاورزان تشنه یادگیری هستند و بسیار نوپذیر شده اند و حتی کشاورزان کم سواد نیز پدیده های مخرب برای محصولات مانند ویروس را به خوبی شناسایی وبرای برکناری آن اقدام می کنند.

رئیس جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: بستر مناسب برای دانش بنیان کردن محصولات کشاورزی در سازمان فراهم است و سعی می کنیم از طریق برنامه ریزی مدون و دقیق ازجمله کاداستر اراضی استان فارس بتوانیم اهداف عالی خود را در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی به اجرا درآوریم.