سه دستگاه تردد شمار الکترونیکی در محورهای ارتباطی بوشهر نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید رضا علم بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این دستگاه های تردد شمار الکترونیکی در محورهای سه راهی بندر طاهری - جم، جم به فیروز آباد و کنگان به سمت هرمزگان نصب تا دسترسی به اطلاعات لازم را برای مسئولان مربوطه فراهم کند.

وی اظهارداشت: این سامانه اطلاعات لازم و لحظه ای از تردد خودروها در محورهای ارتباطی استان را جمع آوری، تحلیل و به منظور مدیریت و هدایت ترافیک به مسئولان مربوطه ارائه می کند.

مدیر کل حمل و نقل وپایانه های استان بوشهر یادآور شد: محورهای حساس و شریانی استان به این سامانه مجهز هستند و هم اکنون کاربران ترافیک، کارشناسان راهها و مدیران مجموعه حمل ونقل و راهداری به صورت لحظه ای وآنلاین از تردد محورهای ارتباطی استان مطلع هستند.

علم از برداشت تصویری اطلاعات از راههای استان بوشهر خبر داد و گفت: با کمک سامانه پیشرفته موبایل مپینگ از 600 کیلومتر از راههای استان اطلاعات لازم تصویری برداری شده است.

وی این اطلاعات تصویری را شامل نقشه ها و معابر راه در مقیاس جهانی، علائم ترافیکی و حریم راهها برشمرد و گفت: تاکنون محورهای بوشهر- دیر، برازجان - گناوه و دیلم تا انتهای حوزه استحفاظی راههای استان به سمت خوزستان تحت پوشش این سامانه پیشرفته تصویری قرار گرفته است.

علم استفاده از این سامانه در استان را گامی مهم برای به کارگیری سامانه های پیشرفته اطلاعاتی در برداشت ترافیکی از راههای استان عنوان کرد و اظهارداشت: از مابقی محورهای ارتباطی استان نیز اطلاعات لازم تصویری برداری خواهد شد.