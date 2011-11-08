میلانی پروانه ساخت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای صدور پروانه فیلمسازی 35 میلیمتری در 15 آبان ماه برای پنج پروژه سینمایی پروانه ساخت صادر کرد.

این فیلم ها عبارتند از"مرغابی دشت سرخ" به تهیه کنندگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان از جمله آثار سینمایی تصویب شده مناطق هشت گانه فرهنگی کشور و کارگردانی علی اصغر شادروان در ژانر دفاع مقدس، "گورداله" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی نادره ترکمانی در ژانر کودک

از دیگر فیلم هایی که مجوز گرفته اند می‌توان به"شیر یا خط " به تهیه کنندگی محمد نیک بین و کارگردانی تهمینه میلانی در ژانر اجتماعی، "جیب های پر از شکلات" به تهیه کنندگی مهدی کریمی و کارگردانی غلامرضا رمضانی در ژانر اجتماعی و "درخت معجزه" به تهیه‌کنندگی منوچهر زبردست و کارگردانی مجید تربتی‌فرد در ژانر ملودرام خانوادگی اشاره کرد.