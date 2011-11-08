جشن برداشت گل نرگس در بهبهان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد باذلی محبوب پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد نهضت سبز شهرستان بهبهان اظهار کرد: آثار فضای سبز در ایجاد شادابی و طراوت در روحیه شهروندان بسیار مهم بوده و بر همین اساس باید سعی کنیم همه دستگاه ها با همکاری یکدیگر در حیطه وظایف خود عمل کرده و در گسترش این فضاهای زیبا تلاش کنیم.

فرماندار شهرستان بهبهان بیان کرد: تمام دستگاه ها خود را برای ایجاد فضای سبز در محل ادارات خود مسئول دانسته و حتی اگر فضایی برای ایجاد باغچه ندارند از فضای سبز گلدانی استفاده کنند.



وی با تاکید بر هرس به موقع درختان افزود: فضاهای سبز ایجاد شده نباید به حال خود رها شوند زیرا برای مردم و شهروندان ایجاد مزاحمت کرده و نه تنها سودی نمی رساند بلکه ضرر روحی نیز وارد می‌کند.



فرماندار بهبهان در ادامه بر ایجاد فضا و نوار سبز در ورودی‌های روستاها به وسیله دهیاریها تاکید کرد و گفت: کسری اعتبارات منابع طبیعی نیز باید از محل اعتبارات توسعه تامین شده و این دستگاه علاوه بر اجرای کمربندی های حفاظتی و مرزبندی منابع طبیعی در روستاها با همکاری دستگاه های ذیربط، به اجرای طرحهای آبخیزداری نیز نظر ویژه ای داشته باشد.



وی با بیان اینکه باید برنامه‌های شورای نهضت سبز در سال 90 تدوین و هدفگذاری شود، افزود: با توجه به وضعیت آب و هوایی بهبهان، گونه های درختی را که قصد کاشت آنها را داریم باید در کمیته ای تخصصی کارشناسی شده و گونه هایی در سطح شهر کاشته شود که با آب و هوا سازگاری داشته باشد.



باذلی محبوب ضمن بیان اینکه کاشت درخت و فضای سبز آسان اما نگهداری آن مشکل بوده و نیازمند تلاش بیشتر دستگاه‌های مربوطه است، وضعیت پارک ساحلی مارون بهبهان را نامناسب دانست و اظهار کرد: مردم به صورتهای مختلف از وضعیت این پارک گلایه داشته و شهرداری باید با توجه بیشتر به این پارک، آن را ساماندهی و نگهداری کند.



وی با اعلام اینکه بهبهان در سال گذشته بیشترین جذب اعتبار در حوزه آبیاری قطره ای در بخش کشاورزی را در سطح خوزستان داشته است، افزود: یکی از اهداف دولت در مدیریت مصرف آب گسترش استفاده از آبیاری قطره ای در کشاورزی و فضای سبز شهری و حاشیه جاده‌ای بوده که خوشبختانه بهبهان در این راه موفقیتهای زیادی داشته و این روند باید ادامه داشته باشد.



باذلی محبوب در ادامه به نرگسزارهای بهبهان نیز اشاره کرد و گفت: امسال سعی می کنیم که نرگسزارها را توسعه داده و جشن برداشت گل نرگس را با شکوه خاصی برگزار کنیم.



باذلی محبوب تاکید کرد: همچنین به منظور پیشگیری از ضرر و زیان تولید کننده، موضوع به دو کارگروه تخصصی واگذار شده تا این مقوله بررسی شده و برداشت و نگهداری گل نرگس ساماندهی و بهره برداری بیشتری از نرگسزارها صورت گیرد.



بزرگترین نرگس زارهای کشور در شهرستان بهبهان واقع در استان خوزستان قرار دارد و سالانه علاوه بر تامین مصرف این گل در داخل کشور، مقدار زیادی شاخه گل نرگس از این شهر به سایر کشورها صادر می شود.