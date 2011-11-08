دستگیری 60 تهیه و توزیع کننده مواد مخدر در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌سرهنگ احمد علیپور گفت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده شهری عملیات غافلگیرانه ای با هماهنگی کلیه پلیس های تخصصی در یکی از محلات حاشیه نشین و آلوده کلانشهر تبریز به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: پس از شناسایی محل مورد نظر و اخذ دستور از مقام قضایی تعداد 16 باب منزل مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت و تعداد 50 نفر مرد و 10 خانم به جرم توزیع و فروش مواد مخدر دستگیرشدند.

سرهنگ علیپور در ادامه ضمن اشاره به کشفیات این عملیات گفت: در بازرسی از این 16 باب منزل مقدار 50 گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه، هفت دستگاه ترازوی دیجیتالی، شش قبضه قمه و چاقو، 20 عدد پایپ و تعداد 160 دونه بسته مواد مخدر بسته بندی شده کشف و همچنین بیش از هفت میلیون تومان وجه نقد حاصل از فروش احتمالی مواد مخدر کشف و ضبط شد.

معاون عملیات استان در ادامه تاکید کرد: پلیس این نوید را به شهروندان عزیز می دهد که پاکسازی کامل مناطق آلوده شهری در دستور کار پلیس بوده و با هماهنگی مقامات قضایی با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه برخورد جدی خواهد شد.