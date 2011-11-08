سیاسی نیستم/ از دستگیری پورمحمدی سخت متاثرم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در همایش تبیین طرح تحول بانکی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد دستگیری حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی گفت: این موضوع توسط قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می گیرد، اما نظام بانکی کشورمان دارای پاکترین کارمندان است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نباید بی انصافی کرد، از دستگیری پورمحمدی سخت اظهار تاثر و ناراحتی کرد و گفت: هجمه های وارده به بانک مرکزی بی انصافی است، بانک مرکزی نگران تحریم نیست بلکه نگران هجمه های داخلی است و اگر بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند کل نظام با مشکل مواجه می شود.

وی با بیان اینکه فردی سیاسی نیستم ولی باید برخوردها با بانک مرکزی اصولی تر باشد و به دشمنان دست آویزی ندهیم، از رسانه ها در برخورد با اخلال در شبکه بانکی انتقاد کرد و گفت: ایران هم اکنون با محدودیت های بین المللی مواجه است و باید این امر را مد نظر قرارداد.

بازار ارز

بهمنی در مورد بازار ارز گفت: بازار ارز دارای تقاضای کاذب است، اما بانک مرکزی به موقع وارد بازار می شود و ارز را به بازار تزریق می کند. نمی توان هر میزان ارز را به نرخ مرجع عرضه کنیم و نرخ ارز مرجع برای نیازهای وارداتی به هر میزان ارائه می شود.

وی نرخ ارز مسافری را شناور عنوان و بیان کرد: اختلاف دو نرخ فرعی و مرجع توسط بانک مرکزی کنترل می شود، این بانک نرخ ارز هزار و 170 تومان را برای ارز مسافری مورد نظر قرارداده و انتظار داریم که ارز بازار نیز به این سمت سوق یابد و نرخ ارز در کشور تک نرخی شود. اگر ارز را با نرخ غیر واقعی و پائین عرضه کنیم تمام دارایی های کشور خارج می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد قبول یک ضامن در قبال پرداخت تسهیلات بانکی عنوان کرد: بانک مرکزی بر این امر نظارت دارد اما اگر متقاضیان با مواردی برخورد کردند این امر را به مراجع بالاتر اعلام کنند، برخی از واحدها ممکن است به صورت سلیقه ای عمل کنند که با آنها برخورد می شود.

وی از تغییر رویکرد بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی مطابق با شرایط روز خبرداد و افزود: افزایش نرخ سود سپرده ها به شورای پول و اعتبار ارائه شد اما قرار است براساس کاهش نرخ تورم که از دی ماه آغاز می شود رقم سود سپرده های بانکی هم تغییر کند.