به گزارش خبرنگار مهر: بارش برف که در برخی از مناطق اردبیل از شب یکشنبه آغاز شده ارتفاع آن به بیشتر از 30 سانتی متر رسیده است.

کولاک برف در شهرستان نمین موجب بسته شدن جاده های روستاهای عنبران علیا، میناآباد، آبیبگلو و بخشهای ویلکیج شده است و از صبح امروز نیروهای راه و ترابری در حال بازگشایی این مسیرها هستند.

شدت کولاک امکان نمک پاشی در جاده ها را گرفت

بنا به اعلام اداره کل راه و ترابری استان اردبیل بارش برف همراه با کولاک در گردنه های حیران، صائین سبب کندی رفت و آمد خودروها شده و تلاش راهداران راه و ترابری از شب گذشته برای نمک پاشی برای جلوگیری از یخبندان در این جاده آغاز شده است.

همچنین رئیس اداره راه وترابری گرمی اعلام کرد: شدت و کولاک و یخبندان در گردنه لنگان شهرستان گرمی به حدی بالا است که امکان نمک پاشی و بازگشایی مسیر برای راهداران وجود ندارد.

به گفته علی فرمان اکیپ های گشت و نمک پاش از صبح دوشنبه در این مسیر مستقر هستند ولی تاکنون امکان اجرای عملیات برای آنها ایجاد نشده است.

وی از رانندگان خواست در صورتی که قصد عبور از این جاده ها را دارند وسائط نقلیه خود را مجهز به زنجیر چرخ و وسایل گرما زا کنند.

همچنین بارش برف به همراه کولاک و یخبندان در سطح گردنه الماس در محور خلخال - اسالم تردد را با اختلال رو به رو کرده است و حتی خیلی از رانندگان مجبور به بازگشت از نیمه راه شده اند.

مدیر کل اداره کل راه ترابری استان اردبیل اعلام کرد: اکنون به غیر از گردنه های صعب العبور جاده های اصلی این استان باز بوده و رانندگانی که قصد عبور از جاده های اصلی را دارند ضمن رعایت موارد ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی با ماموران راه ترابری همکاری کنند.

هدایتی عنوان کرد: رانندگان و مسافران می توانند قبل از حرکت در جاده های استان با تماس از طریق دو شماره تلفن گویای 141 و 8811425 در هر ساعت از شبانه روز از آخرین وضعیت راه های مواصلاتی آگاه شوند.

بارش برف تا چهارشنبه ادامه دارد

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اردبیل نیز در گفتگو با مهر، با بیان اینکه سامانه بارش زا از عصر یکشنبه تمام مناطق استان را فرا گرفته است اظهار کرد: این سامانه بارش زا سبب کاهش دما به میزان چهار الی 15 درجه سانتی گراد شده است.

علی دولتی مهر افزود: انتظار می رود شدت بارش برف در ساعتهای آینده بیشتر شود ولی از صبح چهارشنبه از شدت آن کاسته می شود.

وی دمای هوا در ظهر دوشنبه را منهای سه درجه سانتی گراد اعلام و عنوان کرد: این دما هنگام شب و صبح سه شنبه کاهش چشمگیری می یابد.

این مسئول از رانندگان خواست زمان خروج از خانه زنجیر چرخ و تجهیزات کامل زمستانی را به همراه داشته باشند و با احتیاط کامل رانندگی کنند.

شهروندان نقاط ایمنی در مصرف سوخت را راعایت کنند

یادآور می شود: شدت بارش برف در داخل شهر اردبیل، مشگین شهر، نمین ، نیر و سرعین رفت و آمد شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.

شرکت گاز استان اردبیل نیز اعلام کرد: با توجه به شدت سرمای هوا میزان استفاده از گاز طبیعی بالا می رود و صرفه جویی و مدیریت انرژی از طرف مشترکان برای جلوگیری از کاهش فشار گاز ضروری است.

این اداره از شهروندان خواست موارد ایمنی را نیز در استفاده از وسایل گرما زا رعایت کنند تا از بروز حوادث گاز گرفتگی جلوگیری شود.