سومین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کریم اسدپور زینالی اظهار داشت: کمومتریکس به عنوان علم شیمی سنجی یکی از شاخه­ های نوپای شیمی است که با توسعه علوم کامپیوتر ظهور پیدا کرده است.



وی افزود: هدف از برگزاری این سمینار آشنایی با دستاوردهای جدید در زمینه­های مختلف کمومتریکس، تبیین توانمندی­ روش های این علم در رفع مشکلات صنایع کشور، ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط و تعامل بین دانشگاهیان و صنایع کشور، فراهم کردن تسهیلات برای صنایع جهت ارائه دستاوردهای پژوهشی، طرح مسائل و مشکلات صنایع و انتظارات از این فناوری در جهت ارائه راه حل مناسب و بررسی امکان تجاری­سازی دستاوردهای این حوزه است.



اسدپور با بیان اینکه این شاخه از شیمی با استفاده از علوم ریاضی و آمار با کمک کامپیوتر به پردازش داده­های شیمیایی می پردازد، اظهار داشت: از جمله مباحث مطروحه در این شاخه از علم امکان اندازه ­گیری همزمان ترکیبات شیمیایی، بهینه سازی فرایندهای شیمیایی، پیش­ بینی خواص ترکیبات شیمیایی قبل از سنتز آنها، شناسایی و تفکیک پدیده­ های شیمیایی می­ باشد.



به گفته وی این شاخه از علم در سال­های اخیر توسعه خوبی در کشورمان داشته و از ارتباط خوبی با مراکز معتبر علمی دنیا می باشد.

عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز افزود: کمومتریکس دارای کاربردهای متعددی در علوم دیگر از جمله علوم دارویی و غذایی و همچنین علوم زیست محیطی است.



وی استقبال از این سمینار تخصصی را از سوی محققان شیمی کشور قابل توجه خواند و گفت: از 181 مقاله ارسالی به دبیرخانه این سمینار مجموعا 155 مقاله مورد پذیرش هیئت داوران قرار گرفته است که از این تعداد 23 مقاله به صورت سخنرانی و 132 مقاله به شکل پوستر در این سمینار ارایه خواهد شد.



اسدپور حضور و سخنرانی خانم پروفسور آنا دی خوان Anna De Juan از دانشگاه بارسلون اسپانیا را از برنامه های این سمینار خوانده و تصریح کرد: وی یکی از متخصصان برجسته کمومتریکس دنیا است که دارای مقالات و کتاب­های متعدد در این زمینه بوده و انتشار بیش از 70 مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی و بیش از 100 سخنرانی در همایش­های بین­ المللی از جمله فعالیت­های علمی- پژوهشی وی در این علم به شمار می­ رود.



وی برپایی نمایشگاه به مناسبت سال جهانی شیمی و تقدیر از اساتید بازنشسته گروه شیمی تجزیه دانشگاه تبریز را از دیگر برنامه ­های این سمینار ذکر کرد و افزود: این سمینار با همکاری مشترک دانشگاه تبریز و انجمن شیمی ایران و حمایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و شرکت تجهیزات شیمیایی سرمد طب طی روزهای 18 و 19 آبان ماه برگزار می ­شود.