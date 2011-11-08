تملک باغهای قدیمی کن 500 میلیارد تومان هزینه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هیربد معصومی در جلسه امروز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به پیشنهاد اصلاحیه بند 4 طرح تفصیلی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی پس از ابلاغ طرح تفصیلی تجهیزات شهرسازی، پارکینگهای عمومی و فضای سبز تا انتهای سال 90 نباید هیچگونه تغییری کند.

وی با اشاره به اینکه طرح تفصیلی جدید شهر تهران تا پایان امسال ابلاغ می شود افزود: بر اساس این طرح طی 18 ماه باید کاربریهای زمینهای شهری تعیین تکلیف شود.

معاون شهردار تهران به پارک نور در منطقه 5 تهران اشاره کرد و گفت: گاهی برای مکانی کاربری فضای سبز تعریف شده است و گاهی ما با خود فضای سبز مواجه هستیم ما در حال حاضر پارکی به نام نور در منطقه 5 تهران نداریم بلکه این 7 هکتار کاربری فضای سبز دارد.

وی ادامه داد: 5 هکتار این زمین به فضای سبز محلی و 2 هکتار نیز به فضای تجاری اداری تبدیل می شود.

معصومی با بیان اینکه در طرح جامع فضای سبز محلی به طور میانگین 2 هکتار تعریف شده است گفت: مشاوران ما بر اساس این تعریف 5 هکتار را پارک محلی تعریف کرده اند که دسترسیها نیز به صورت محلی پیش بینی شده است و دلیل تغییر کاربری آن دو هکتار نیز تامین بودجه برای حفاظت از باغهای پیوسته کن است که نزدیک به هزار هکتار می شود و به طور میانگین 500 میلیارد تومان هزینه برای تملک نیاز دارد.

وی ادامه داد: به دلیل آنکه این دو هکتار در حاشیه اتوبان کاشانی قرار دارد ممکن است خطراتی نیز برای استفاده کنندگان به وجود آورد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به معصومی گفت: اقدام حفاظت از باغهای کن فعالیت ارزشمندی بود که سبب حفظ درختان تنومند و کهنسال پایتخت شد.

وی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از باغهای قدیمی این شهر تخریب شده اند به طور مثال باغهای کمی در منطقه طرشت باقی مانده است و سرانه فضای سبز در برخی از مناطق مانند منطقه 10 کمتر از دو مترمربع است که در برخی نواحی صفر یا زیر یک مترمربع است.

چمران افزود: برخی از پارکهای بزرگ مانند پارک لاله ، ملت و پارک شهر در منطقه نزدیک به خیابان قرار دارند اما مشکلی برای شهروندان ایجاد نمی کنند و این توجیه مناسبی برای تغییر کاربری این دو هکتار نیست.

وی با تاکید بر لزوم تصویب اصلاحیه بند 4 طرح جامع گفت: ما قوانین را تهیه می کنیم حال برخی بخواهند قانون شکنی کنند و مانند باغ سفارت انگلیس درختان را به آتش بکشند موضوع جداگانه ای است ولی ما برای حفظ فضای سبز قوانین لازم را تصویب می کنیم.