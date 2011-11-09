افزایش آمار تلفات سیل تایلند/ لغو سفر نخست وزیر به اجلاس آپک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا،"یینگ لاک شیناواترا" با اعلام اینکه وزیر امور اقتصادی تایلند بجای او در اجلاس آپک شرکت خواهد کرد، افزود: در این لحظات بحرانی تمام تایلندی ها باید برای حل مشکلات کمک کنند.

سیل درتایلند که از 2 ماه پیش آغاز شده بدترین سیل درپنج دهه گذشته در این کشور ارزیابی شده و باعث خسارتهای زیاد جانی و مالی برای مردم این کشور شده است.

شیناواترا که پس از پیروزی در انتخابات سراسری این کشور درماه آگوست سال جاری به قدرت رسید و با نخستین بحران پیش رو دولت خود به عنوان آزمونی جدی برای کارآمدی دولت دست و پنجه نرم می کند.

بر اساس این گزارش، سیل اخیر در تایلند 500 میلیون دلار به صنعت گردشگری این کشور خسارت وارد کرده و باعث خلل در فعالیت کارخانجات خودرو سازی و تولید محصولات کشاورزی این کشور به ویژه برنج شده است.

پیشتر نخست وزیر تایلند اعلام کرده بود برای بازسازی مناطق سیل زده به 30 میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد.