تعمیق بخشیدن به مفاهیم قرآن کریم وظیفه مؤمن واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محرم علی فراشی صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم که به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد، افزود: بهترین حالت زندگی مؤمنان زمانی است که قرآن را حاکم بر فعالیت های خود می کند چرا که آرامش و رسیدن به کمال در پرتو قرآن کریم میسر است.

وی اظهار داشت: انسان باید هر لحظه آماده دریافت پیام جدیدی از کلام وحی باشد و زندگی خود را بر اساس آموزه های قرآنی و خدا محوری پیش گیرد و این مهم باید در همان سنین جوانی در بین دانش آموزان ترویج داده شود.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور به اهمیت به کارگیری دستورات قرآنی در زندگی اشاره کرد و بیان کرد: اگر قرآن و احکام واقعی اسلام وارد زندگی شود مردم به حق و حقوق خود می رسند و هیچ ظلمی در دنیا باقی نمی ماند.

حجت الاسلام فراشی به اجرای طرح نور و نهضت ملی حفظ قرآن کریم اشاره کرد و گفت: این نهضت یک نهضت ملی است و نمامی اقشار مردم در این طرح سهیم هستند.

وی افزود: استان کردستان و مردم این استان همواره در زندگی خود قرآن را سر مشق خود قرار داده اند و همین ویژگی باعث می شود انتظارات از این استان نسبت به سایر مناطق کشور بیشتر شود.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور به فاصله عید قربان تا عید غدیر اشاره کرد و اظهار داشت: این دهه به عنوان دهه ولایت می تواند بهترین زمان برای تعمیق بخشیدن به مفاهیم قرآن و گسترش آموزه های قرآنی در بین دانش آموزان و فرهنگیان باشد.

مراسم افتتاحیه طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم با حضور معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان، مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان، مدیر کل آموزش و پرورش، معاون دانشگاه کردستان و دانش آموزان و فرهنگیان در مجتمع امام خمینی (ره) سنندج همزمان با سراسر کشور برگزار شد.