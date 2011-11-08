خشکسالی بلای جان طلای سرخ / زعفران چینی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از محصولات استراتژیک و منحصر به فرد خراسان جنوبی در جهان زعفران است و کاشت زعفران درخراسان جنوبی قدمتی به اندازه 700 سال دارد.

کلمه زعفران ریشه در ایران باستان و زبان سانسکریت داشته و فردوسی در شاهنامه از این گیاه به عنوان یک گیاه معطر یاد می کند .خواص دارویی این گیاه درمانگر بیشتر بیماری ها است ولی توجه چندانی به آن نمی شود.

این درحالی است که کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که در صورت تولید فرآورده های این محصول در داخل کشور و افزایش حجم تولید، این محصول می توان نیاز کشور را به نفت کاهش داد زیرا محدودیت کشت وتولید ندارد و مهم ترین مرکز برای عمل آوری آن ایران است.

همچنین این محصول به صورت مقطعی می تواند برای بخشی از مردم مناطق کم آب اشتغال ایجاد کند که با احداث کارخانه های فرآوری محصول و ایجاد آزمایشگا ه های تولید محصولات دارویی این گیاه، می توان این اشتغال را به اشتغال پایدار تبدیل کرده وحجم ارز آوری این محصول را برای کشور افزایش داد.

اگرچه زعفران در موضوع صادرات غیرنفتی، یکی از کالاهای اصیل ایرانی به شمار می رود اما با توجه به خروج فله ای این محصول از بازار ایران، نامی از ایران در میان برند های معتبر بسته بندی شده زعفران در دنیا برده نمی شود و در حال حاضر سکان بازارهای فروش زعفران دنیا را اسپانیا، چین و چندین کشور تازه وارد به این عرصه به دست گرفته اند.

فقط 11 درصد از زعفران کشور با نام ایرانی صادر می شود

کارشناس مدیریت بازرگانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: تنها 11در صد ازصادرات زعفران کشور با نام ایرانی است.

علی یوسفی با بیان این که ایران بزرگترین تولید کنند و صادر کننده زعفران جهان است، گفت: یکی از عوامل شکست ایران در بازار جهانی در خصوص زعفران عدم بازاریابی مناسب است.

وی افزود: خراسان جنوبی با وجود این که دومین تولید کنند ه زعفران کشور بوده نه تنها تعداد کارخانه های فرآوری و بسته بندی کیفی زعفران را ندارد بلکه از وجود آزمایشگاه های تحقیقاتی وتولید فرآورده های دارویی زعفران نیز محروم است.

کارشناس مدیریت بازرگانی اخذ مالیات از صادرکنندگان و مناسب نبودن بسته بندی ها برای صادرات زعفران را از عوامل رکود بازار جهانی زعفران ایران معرفی کرد.

یوسفی با بیان این که تنها 20 در صد از زعفران تولیدی در داخل کشور مصرف می شود، گفت:75 درصد این محصول صادر می شود بنابراین استفاده از بسته بندی های شکیل ونیاز سنجی مشتری خارجی از مهم ترین عوامل سودآوری برای خراسان جنوبی و کشور است.

وی ادامه داد: ایجاد برند مخصوص، آغاز به کار بورس زعفران و راه اندازی سایت ملی زعفران از عواملی بوده که می تواند از قاچاق زعفران جلوگیری کرده و زمینه رقابت مناسب را برای کشور در بازارهای جهانی فراهم کند.

کارشناس مدیریت بازرگانی یادآور شد: ثبات قیمت زعفران و راه اندازی پایانه مخصوص صادرات زعفران با مرکزیت خراسان جنوبی می تواند عامل یک جهش اقصادی بزرگ در استان و کشور شود.

یوسفی عنوان کرد:85 درصد از زعفران ایرانی بدون برند و شناسه صادر می شود.

رقبای جدیر برای زعفران ایران در راه هستند

نایب رئیس شورای ملی زعفران نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: بازار پایدار و با ثبات می تواند مشکلات بخش زعفران را برطرف کند وایجاد برندملی زعفران نیازمند اعتبار است.

محسن احتشام با بیان این که کارهای مقدماتی راه اندازی سایت ملی زعفران انجام شده است، گفت: تهیه برند برای زعفران ایران نیازمند اعتبار بوده و درصورت تامین اعتبار ،این کار به صورت سریع انجام خواهد شد.

وی افزود: مسئولان باید برای دریافت عوارض گمرکی به شکلی اقدام کنند که هدف نهایی عرصه زعفران که ارزش افزوده است، تامین شود.

نایب رئیس شورای ملی زعفران تلاش برای گسترش تقاضا در بازارهای جهانی را ازمهم ترین اقدامات صادرکنندگان زعفران عنوان کرد



احتشام با بیان اینکه رقبای جدیدی برای صنعت زعفران ایران در راه هستند، ادامه داد: امروز چینی ها هم در این عرصه وارد شده اند که این موضوع مسئولیت ما را سنگین ‎ تر کرده است.

احتشام با بیان این که تنها راه حل رفع مشکلات عرصه زعفران ثبات قیمت است، گفت: سایر اقدامات تنها به صورت کوتاه مدت مشکلات را برطرف می کند.

وی با انتقاد از اینکه چرا باید ما زعفران را بکاریم اما به نام و کام بقیه باشد، گفت: هم اکنون دسترنج کشاورزان ما را اسپانیایی‎‌ها معرفی می کنند.

احتشام با بیان اینکه رقبای جدیدی برای صنعت زعفران ایران در راه هستند، ادامه داد: امروز چینی ها هم در این عرصه وارد شده اند که این موضوع مسئولیت ما را سنگین ‎تر کرده است.

وی با بیان اینکه رقبای جدیدی برای صنعت زعفران ایران در راه هستند، ادامه داد: امروز چینی ها هم در این عرصه وارد شده اند که این موضوع مسئولیت ما را سنگین ‎تر کرده است.

وی با تاکید بر حمایت صادرکنندگان زعفران، گفت: اگر زعفران صادر نشود، ارزش یک سیب ‌زمینی و پیاز را هم ندارد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: زعفران یک محصول فوق استراتژیک برای خراسان جنوبی است و فراموش نکنیم که اگر زعفران را از این منطقه بگیرند، روستاییان درآمد دیگری نخواهند داشت.

وی یادآور شد: مسئولان استانی توجه خاصی به محصول زعفران دارند که این امر می تواند در سرعت بخشی به حل مشکلات این محصول کمک کند.

تصویب طرح جامع زعفران مشکلات زعفران را حل می کند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: این استان با سطح زیر کشت حدود 13هزار هکتار مقام دوم تولید زعفران در کشور را دارد.

به گفته دکتر غلامرضا هادربادی ، پیش بینی می شود 41 تن زعفران در سال جاری برداشت شود که ارزش ریالی 600 میلیارد ریال برآورد می شود.

وی افزود: به دلیل شرایط خاص اقلیمی و نیز رعایت اصول کشاورزی پایدار در خصوص استفاده حداقلی از سموم عمده محصول زعفران این استان با کیفیت بالا و بصورت ارگانیک تولید می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: بیشترین سطح زیر کشت زعفران مربوط به شهرستان قاین است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته مبلغ 330 میلیون تومان در خصوص آبرسانی سیار به باغات و مزارع زعفران توسط این سازمان و با مساعدت اداره کل مدیریت بحران استانداری هزینه شده است، ادامه داد: درسال جاری نیز کار آبرسانی به مزارع زعفران درحال اجرا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: با توجه به پیگیری های به عمل آمده از سوی این سازمان، برنامه جامع بهبود کمی و کیفی محصول زعفران به تصویب کمیسیون امور زیربنایی مجلس رسیده است.

هادربادی عنوان کرد: طی دو برنامه پنج ساله پس از تصویب در هیئت دولت و تأمین اعتبار به اجرا در خواهد آمد که حفظ مزیت نسبی وارتقاء توان رقابت در تجارت خارجی ازطریق بهره وری درتولید زعفران وحفظ جایگاه برتردرتجارت جهانی را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر 24 هزار و500 نفر بهره بردار در زمینه زعفران در استان فعالیت می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در رابطه با خرید توافقی زعفران گفت: در راستای بهبود وضعیت قیمت زعفران خرید توافقی در سال جاری انجام خواهد شد.

خواص دارویی زعفران ناشناخته مانده است

کارشناس گیاهان دارویی در گفت گو با مهر اظهار داشت :زعفران موثرترین دارو برای زایمان آسان در زنان بوده ولی با این وجود خواص آن ناشناخته مانده است .

مریم بیات با بیان این که مصرف زعفران در سه ماه اول بارداری موجب سقط جنین می شود، بیان کرد: مصرف زعفران از ماه چهارم بارداری به صورت مفید زایما ن های سخت را آسان کرده زیرا موجب تحریک ماهیچه های صاف رحم شده و باعث می شود سرویکس شل شده و زایمان راحت شود.

وی افزود:علاوه بر خواص ضد افسردگی زعفران این گیاه از شکل گیری سلول های سرطانی در بدن جلوگیری کرده و موجب کاهش سرطان در انسان می شود.

کارشناس گیاهان دارویی تصریح کرد: مصرف زعفران موجب کاهش چربی و کلسترول خون شده و اکسیژن موجود در خون را افزایش می دهد.

بیات با بیان این که زعفران اشتها آور و ضد اسپاسم است، گفت:زعفران برای درمان آسم درد شکم و معده کاربرد فراوانی دارد.

وی یادآورشد:زعفران از سلول های بینایی محافظت کرده و در سالخوردگی از کم دیدی جلوگیری می کند.

عدم ثبات قیمت زعفران مشکل زعفرانکاران

کشاورز زعفرانکار خراسان جنوبی در گفتگو با مهر اظهارداشت: کم ترین درآمد علی رغم قیمت بالای زعفران نصیب کشاورز می شود.

محمود رمضانی با بیان این که به دلیل خشکسالی کیفیت گل دهی زعفران نسبت به گذشته کمتر شده است، گفت: باید مسئولان جهاد کشاورزی برای خشکسالی های پی درپی برنامه ریزی مناسبی انجام دهند.

وی افزود: محصول زعفران در تمامی نقاط خراسان جنوبی قابل کاشت است و باید مسئولان به این امر توجه کرده و نگاه یکسانی در این زمینه به شهرستانهای استان داشته باشند.

کمبود پیاز زعفران با کیفیت برای کاشت

این زعفرانکار استان کمبود پیاز مناسب زعفران را ازدیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: اطلاع رسانی و آموزش استفاده و برداشت صحیح از زغفران می تواند این قبیل مشکلات را کاهش دهد.

رمضانی بیمه محصولات زعفران و حمایت از زعفران کاران را از نیازهای اساسی زعفران کاران استان عنوان کرد.

وی یادآورشد: اگر طرح جامع زعفران توسط مسئولان در کشور اجرا شود شاهد رونق اقتصادی بخش زعفران خواهیم بود در غیر این صورت بازار زعفران با رکود مواجه خواهدشد.

حذف دلالان مهم ترین درخواست زعفران کاران از دولت است

زعفرانکار بیرجندی در گفتگو با مهر حذف دلالان را مهم ترین عامل سودآوری زعفران برای کشاورزان عنوان کرد.

محمد نجفی با بیان این که نوسان قیمت زعفران در انگیزه زعفران کاران برای کاشت این محصول اثر داشته است گفت: اگر نهادهای دولتی زعفران را به صورت کلی از کشاورزان به قیمت مناسب خریداری کنند می توانند از سودجویی واسطه ها جلوگیری کنند.

برداشت سنتی کیفیت زعفران استان را پائین می آورد/ توجه مقطعی مشکلات زعفران را حل نمی کند

وی تصریح کرد: علی رغم اینکه خراسان جنوبی بیشترین تولید زعفران را درسطح کشور دارد ولی به دلیل برداشت سنتی زعفران و رعایت نکردن اصول بهداشتی در خارج کشور این محصول خریداران زیادی ندارد که این مهم آموزش دهی به کشاورزان را ضروری می کند.

زعفران کار بیرجندی تصریح کرد: انجام تحقیقات بر روی زعفران وتقویت پیاز زعفران نقش عمده ای در افزایش تولید محصول دارد.

نجفی با بیان این که درزمین هایی که زیر کشت زعفران است می توان محصولات دیگری نیز کاشت گفت: به دلیل خشکسالی های پی در پی گل های زعفران نسبت به سال های قبل ضعیف تر شده است .

وی ادامه داد: مسئولان باید حمایت بیشتری از کشاورزان زعفران کار و محصول زعفران کرده و این محصول را به صورت جهانی به همگان معرفی کنند درحالی که توجه همه تنها در ایام برداشت زعفران به این محصول جذب می شود.

زعفران کار بیرجندی یادآورشد: توجه مقطعی مسئولان به زعفران نه تنها مشکلات این بخش را برطرف نکرده بلکه برحجم مشکلات نیز افزوده است.