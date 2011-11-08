نبود ثبات مدیریتی مهمترین چالش ورزش اردبیل/ صندلیهایی که لرزان است

توفیق کابلی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل در خصوص مشکلات و مباحث ورزش این استان در حوزه های مدیریت در ورزش، ادغام سازمان ورزش و جوانان، هئیتهای ورزشی، مشکلات ورزشکاران اردبیلی و... پرداخت که قابل توجه است.

وی در خصوص اعتقاد بسیاری بر اینکه عدم ثبات مدیریتی امروز به چالش ورزش این استان تبدیل شده است، اظهار داشت: در داخل مجموعه اداره ورزش و جوانان ثبات مدیریتی حاکم است و این مجموعه امورات و مسائل ورزش استان را تا زمانی که از وزارت ورزش و جوانان حکمی مبنی بر تغییر مدیریت ابلاغ نشود به صورت قانونمند پیگیری می کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل پیش از این نبود مدیریت واحد و تیمهای ورزشی منجسم را مشکل اصلی ورزش این استان عنوان کرده بود.

وی در گفتگوی قبلی خود اظهار داشته بود با وجود اینکه ورزش همگانی در بین خانواده های اردبیلی رو به رشد است، اما در ورزش قهرمانی این استان با مشکلات عدیده ای روبرو است.

کابلی بدون توجه به اعلام اسامی افراد مختلف برای تکیه بر کرسی ریاست ورزش استان که هر روز در محافل ورزشی اردبیل به گوش می رسد، در اظهار نظر جالب خود تجلیل از 400 ورزشکار مدال آور در سال 89 را نشانگر ثبات مدیریتی ورزش استان عنوان کرد.

به گفته مدیر کل ورزش و جوانان استان در سال 89 بیش از 400 نفر از ورزشکاران مدال آور کشوری، آسیایی و جهانی این استان مورد تجلیل قرار گرفته و 9 طرح عمرانی هم افتتاح و در اختیار جامعه ورزش قرار گرفته است.

کابلی در حالی از تجلیل ورزشکاران استان به عنوان سند ثبات مدیریتی ورزش اردبیل سخن می گوید که هنور تکلیف استفای وی که بیش از شش ماه پیش و به اعتقاد برخی به دلیل اختلاف با استاندار اردبیل نوشته است، مشخص نیست.

وی در این مورد نیز با تکذیب هرگونه اختلاف با استاندار اردبیل گفت: اختلافی با هیچ فردی ندارم اما وقتی تنگناهایی نسبت به کار خودم دیدم ضروری دانستم که با آماده کردن متن استعفا و ارسال آن به رئیس وقت سازمان تربیت بدنی کشور برای کنار کشیدن از مدیریت تربیت بدنی اعلام آمادگی کنم که با دستور پیگیری سعیدلو و کش و قوسهای صورت گرفته و تبدیل سازمان به وزارت ورزش و جوانان و بعد از گذشت هفت ماه به نظر می رسد با این استعفا موافقت نشده که اگر موافقت می شد تا به حال تعیین تکلیف شده بود.

این مسئول با اشاره به سفر وزیر ورزش و جوانان در دور چهارم سفر هیئت دولت به اردبیل افزود: در این سفر صحبتهایی انجام شد و تا زمانی که دستوری از مقام عالی وزارت ورزش و جوانان نرسیده با همکاری تمام کارکنان اداره ورزش و جوانان استان و با کمال قدرت مسائل ورزشی استان را پیگیری می کنیم.

سرپرست نیستم/ مدیرکل خطابم کنید

کابلی با انتقاد شدید از درج سمت خود در نشریات و رسانه های گروهی به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان استان یادآور شد: در ادغام چند وزارتخانه می توان عنوان را سرپرست نوشت و چون سازمان جوانان مدیر کل نداشته درج عنوان سرپرست کار اشتباهی است که نباید انجام شود.

وی با بیان اینکه تا زمان ابلاغ چارت استانی وزارتخانه ورزش و جوانان مدیر کل با حفظ عنوان خود طبق روال گذشته به وظایف خود عمل می کند، افزود: تا زمان مشخص شدن وظایف مدیران، با ابلاغیه وزارتخانه عنوانها در استان غیر قابل تغییر بوده و اگر تغییری صورت گیرد باید با نظر معاونت راهبردی رئیس جمهور انجام شود.

کابلی ابراز داشت: چارت وزارت ورزش و جوانان با شش معاونت و یک مدیر ابلاغ شده اما تا به امروز چارت استانها در معاونت راهبردی رئیس جمهور مصوب نشده که به محض تصویب و ابلاغ به استانها، این چارت در اداره ورزش و جوانان اعمال خواهد شد.

وی در عین حال تغییر سربرگ اداره ورزش و جوانان را به منظور جلوگیری از ایجاد دوگانگی عنوان کرد و افزود: تمامی نامه های ارسالی از وزارتخانه به اداره ورزش و جوانان استان با سربرگ وزارتخانه و با عنوان مدیر کلی ورزش و جوانان استان بود، بنابراین این اداره کل به تبعیت از وزارتخانه سربرگ خود را تغییر داد.

سازمان جوانان زیر مجموعه تربیت بدنی است

مدیر کل ورزش و جوانان استان سازمان جوانان را زیر مجموعه این اداره دانست و تصریح کرد: در داخل وزارتخانه، سازمان جوانان به "معاونت سازماندهی امور جوانان" و "معاون امور آموزشی و فرهنگی جوانان" تغییر یافته اما عنوان این سازمان برای استانها معلوم نشده که رئیس اداره یا معاونت باشد که با مشخص شدن آن اجرا می شود.

وی با اشاره به فعالیت سازمان جوانان به صورت ستادی عنوان کرد: اداره تربیت بدنی برخلاف سازمان جوانان کار اجرایی انجام می داد و در اداره ورزش و جوانان این امر به مشخص شدن شرح وظایف این اداره بستگی خواهد داشت.

کابلی تکلیف سازمانهای مردم نهاد را منوط به ابلاغیه وزارتخانه دانست و متذکر شد: هنوز مشخص نشده که چه نوع تشکلهایی زیر مجموعه اداره کل خواهد بود، اما احتمال اینکه تمام تشکلها طبق روال گذشته زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان فعالیت کند، زیاد است.

درگیری مربیان ژیمناستیک دور از عقل بود

وی همچنین در خصوص فعالیت هیئتهای ورزشی استان با این شرایط مدیریتی و درگیری صورت گرفته بین دو مربی بنام ژیمناستیک استان این عمل را کاری دور از عقل دانست و گفت: اداره تربیت بدنی بعد از وقوع این اتفاق از ماجرا مطلع شد و با تلاشهای صورت گرفته اختلاف نظر پیش آمده در بین چند نفر حل شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه این درگیری هیچ خللی در تمرینات ژیمناست کاران استان وارد نکرده است، بیان داشت: با میانجیگری اداره کل، معاون ورزشی و تلاشهای رئیس هیئت ژیمناستیک مشکلات پیش آمده رفع شده و این دو مربی پرسابقه و قهرمان پرور بعد از مدتی محرومیت و با رضایت دادن به تمرینات تیم بازگشتند.

تبعیض در ورزشهای رزمی اردبیل اعمال نمی شود

وی با اشاره به انتقادات صورت گرفته در خصوص تبعیضهای صورت گرفته نسبت به سبکهای کنترلی و غیر کنترلی کاراته با تکذیب هرگونه جبهه گیری مربیان و هیئت کاراته استان اضافه کرد: در هیئتهای قبلی، روسای کاراته به نوعی سلیقه ای رفتار می کردند، اما این هیئت با توجه به فعالیت فدراسیون کاراته در سبکهای کنترلی، باید این نوع سبکها را مورد توجه قرار دهد.

وی با بیان اینکه در سبکهای آزاد انواع ضربات غیرکنترلی به ورزشکار وارد می شود، افزود: فدراسیون کاراته به دلیل مسابقات آسیایی و جهانی در سبکهای کنترلی توجه ویژه به این سبکها دارد و چون در سبکهای غیر کنترلی خطراتی برای ورزشکاران وجود دارد بنابراین باید سبکهای کنترلی از توجه ویژه ای برخوردار باشد.

این مسئول از افزایش باشگاه های سبکهای کنترلی اردبیل از دو باشگاه به هشت باشگاه خبر داد و یادآور شد: برای افزایش تعداد باشگاه های کنترلی در اردبیل تلاشهایی صورت می گیرد تا تعداد بیشتری از ورزشکاران را در این سبکها پرورش و به تیمهای ملی معرفی کنیم ضمن اینکه سبکهای غیرکنترلی هم تمرینات خود را دنبال کرده و به مسابقات مختلف اعزام می شوند.

محاسنات پیاده روی بیشتر از مضرات آن است

کابلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر مضرات احتمالی همایشهای جایزه محور پیاده رویهای همگانی بدون فرهنگ سازی مناسب و آگاهی دهی به مردم و خانواده ها ابتدا منکر هرگونه مضرات شد، اما در ادامه با اظهارات جالب خود اصل اضافه بار را بحث فنی ورزشی عنوان کرد.

وی هدف از برگزاری روی همگانی را ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بین مردم و جامعه دانست و اظهار داشت: در این همایشها بحث مسابقه و قهرمان پروری مد نظر نیست، بلکه هدف سوق دادن خانواده ها به سمت ورزش همگانی برای سالم سازی قلب و عروق است که در این مورد از ماه ها پیش تبلیغات ورزشی صورت می گیرد و خانواده ها مجبور می شوند کودکان خردسال خود را بغل کنند و اگر وارد بحث فیزیولوژی ورزش شویم مضرات همایشهای پیاده روی را به خاطر محاسناتش قبول می کنیم که چنین کارهایی در کشورهای اروپایی و توسعه یافته هم انجام می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل در پایان با با عذرخواهی از رفتار نامناسب رئیس دفتر خود با خبرنگار مهر، ابراز امیدواری کرد که تعاملات و ارتباطات این حوزه با رسانه های گروهی استان افزایش یابد.

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گفتگو: توحید مهدوی