همایش روسای مالی شرکت های گاز استانی در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز مازندران پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه این همایش، 98 درصد خانوار شهری استان را بهره مند از نعمت گاز دانست و افزود: در حال حاضر درشش شهر استان پیمانکار حضور دارد که این شهرها در آینده از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.



وی با اشاره به اینکه 70 درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، اادامه داد: گازرسانی به هزار و 277 روستا از مجموع سه هزار و 80 روستای مازندران انجام شده و عملیات اجرایی در 380 روستای دیگر استان در حال انجام است.



عرب مقصودی افزود: تا پایان سال 91، میزان بهره مندی گاز روستاهای استان به 80 درصد خواهد رسید.



وی با اشاره به وجود 13 هزار و 164 کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه شهری در مازندران، افزود: تاکنون بیش از 553 هزار علمک روی شبکه گازدار نصب شده و بیش از 837 هزار مشترک در استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.



عرب مقصودی افزود: دو نیروگاه نکا و نوشهر،441 واحد صنعتی و 85 جایگاه سی ان جی در استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.



وی با اشاره به آغاز فصل سرما، افزود: امیدواریم با تلاش مجموعه همکاران شرکت گاز، خدمات رسانی به مردم به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.



کارشناس ارشد امور مجامع شرکت ملی گاز ایران در این همایش گفت: این جلسات برای پیگیری روند اجرای تکالیف مجامع عمومی شرکت های گاز استانی برگزار می شود.



قاسم مجرد با بیان اینکه صورت های مالی شرکتها باید شفاف و بدون ابهام باشد افزود: با شفاف سازی تراز مالی شرکتها و اعلام ارقام به صورت دقیق و جزیی توسط واحدهای مالی، جوابگویی هیئت مدیره و مجمع عمومی به دستگاههای نظارتی به شکلی مطلوب انجام خواهد شد.

این همایش دو روزه تا فردا چهارشنبه در ساری ادامه خواهد داشت.