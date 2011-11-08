تجلیل از 900 دانش آموز دختر سادات علوی در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم صبح سه شنبه در صحن مطهر امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) با حضور مسئولان شهرستان پیشوا، مسئولان آموزش و پرورش منطقه و دانش آموزان دختر شهرستانهای استان تهران برگزار شد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان پیشوا در این مراسم گفت: ‌تجلیل از مقام سادات، تجلیل از ولایت است و احترام گذاشتن به نوادگان رسول مکرم اسلام(ص)،‌ارج نهادن به خاندان عصمت و طهارت است.

رضا غلامی افزود: دانش آموزان به ویژه دانش آموزان سادات باید با شناخت هرچه بیشتر جایگاه خود در جامعه و نیز شناخت جایگاه رفیع ولایت، در حفظ و حراست این جایگاه کوشیده و جامعه را توسط این شناخت تأثیر خود قرار دهند.

وی عنوان کرد: امروز رکن اصلی اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، ولایت فقیه است و این اصل ستون اصلی خیمه اسلام محسوب می شود که باید هرچه بیشتر شناخته شده و جایگاه آن صیانت شود.

این مسئول ادامه داد: امید است در سایه آموزش آموزه های دینی به دانش آموزان، آینده ای درخشان تر برای ایران اسلامی رقم بخورد و دانش آموزان با استفاده از جایگاه خود، راه پیشرفت علم را بیش از پیش برای کشور هموار کنند.