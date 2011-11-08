محمد نیک‌بین در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پیش از این نام این فیلم "فری کثیف" بود. با توجه به تأخیر در گرفتن مجوز پروانه ساخت این فیلم، ما پیش‌تولید قبلی را متوقف کردیم و قردادهایی که پیش از این با بازیگران و عوامل بسته شده بود، به این دلیل منتفی شد.

وی افزود: باید تا چند روز آینده برای آغاز پیش‌تولید فیلمبرداری "شیر یا خط" تصمیم گیری کنیم. تمام فیلمبرداری در تهران انجام می‌شود و بعید می‌دانم با زمان باقی مانده فیلم به جشنواره فیلم فجر برسد.

پیش از این قرار بود حمید فرخ نژاد در این فیلم بازی کند که با توجه به تأخیر در زمان پروانه ساخت وی هم اکنون مشغول بازی در فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" است.