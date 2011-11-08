امروز ابرکوه غرق در شادی است/ روز ورود امام رضا(ع) به ابرکوه

به گزارش خبرنگار مهر، امروز مردم ابرکوه با حضور پرشور خود در مراسم تدارک دیده شده اوج ولایتمداریشان را به نمایش خواهند گذاشت.

مسجد بیرون ابرکوه همیشه به عنوان منزلگاه امام رضا(ع) مورد احترام مردم ابرکوه و شهرستانهای همجوار بوده است و به همین سبب در طول سال نیز شیعیان آن حضرت با برگزاری مراسم دعا و مناجات و پختن آش و دادن نذورات در این محل اوج ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت نشان می دهند.

اما آنچه باعث شور و شعف مضاعف مردم از حضور در کنار این مسجد شده است، اعلام رسمی روز ورود آن حضرت به ابرکوه است.

با پیگیریها و تلاشهای متعددی که از اوایل سال 1380 از طرف مردم این شهرستان صورت پذیرفت، سرانجام مرکز پژوهشهای آستان قدس رضوی در شهریورماه سال 1383 در پاسخ به نامه شورای اسلامی شهر ابرکوه، تاریخ دقیق ورود امام رضا(ع) به این شهر را به طور مستند اعلام کرد.

بر اساس اعلام این مرکز، روز 17 آبان سال 195 هجری شمسی برابر با هشتم ربیع الثانی سال 201 قمری به عنوان روز ورود آن حضرت به ابرکوه اعلام شد.

محل اسکان این امام همام در شهرستان ابرکوه مسجدی کوچک به نام مسجد بیرون است که از سال 83 تاکنون شاهد برگزاری مراسم باشکوهی در جوار خود است.

مسجد بیرون که به منزلگاه امام رضا شهرت گرفته است، در حومه شهر واقع شده و دارای کتیبه ای است که از کاشی معرق در سه رشته خط به عرض تقریبی 65 سانتی متر و طول پنج متر و به رنگهای آبی و سفید بر پیشانی سر در ورودی مسجد نصب شده است و سندی بر توقف امام هشتم شیعیان در آن محل است.

در روز ورود مبارک امام هشتم شیعیان شبه کاروانی به یاد کاروان امام رضا ( ع) در قالب سوار کارانی از خیابانها و میادین اصلی شهر عبور می کنند و در مسیر خیابان نسفی که به این منزلگاه منتهی می شود و در کنار آن استقرار می یابند.

از چند روز گذشته آذین بندی مسیر حرکت این شبه کاروان با همت اهالی شهر و ادارات آغاز شده است و امروز به اوج خود می رسد.

امروز عصر مردم با حضوری باشکوه و همراهی با مراسمی که در جوار این مکان مقدس اجرا می شود، از این روز ارزشی که توسط شورای فرهنگ عمومی روز ابرکوه نام گرفته است، استقبال می کنند.