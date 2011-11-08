بستر جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در طرح فاضلاب جاسک فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح از سال 89 آغاز شده، افزود: اعتبار مورد نیاز جهت اتمام این طرح چهار میلیارد تومان است و اعتبار تخصیصی تا پایان سال 89 مبلغ 1،5 میلیارد تومان است.

وی اعتبار مورد نیاز به منظور اجرای این طرح در سال 90 را بیش از دو میلیارد تومان پیش بینی کرد و ادامه داد: افق این طرح برای سال 1415 با جمعیت 46 هزار نفر تعریف شده است.

خادمی اظهارداشت: طول شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر در شهر جاسک نیز هفت کیلومتراست و تاکنون شش کیلومتر از این شبکه اجرا شده است.

وی تصریح کرد: تا کنون شش کیلومتر از شبکه فاضلاب مسکن مهر اجرا شده که با تکمیل آن و احداث سپتیکهای مرتبط جمعیتی معادل هفت هزار و200 نفر زیر پوشش شبکه جمع آوری فاضلاب قرار می گیرند.

به گفته وی این عملیات اجرایی در راستای همسان سازی با طرح اصلی شبکه فاضلاب جاسک صورت گرفته و در راستای بهره برداری تعاونیها؛ لازم است که به طور موقت این قسمت از شبکه تا زمانی که تصفیه خانه و ایستگاههای پمپاژ فاضلاب احداث می شود به سپتیک های مرکزی و دفع پساب مرتبط شود.

وی در خصوص دلایل ضرورت اجرای طرح فاضلاب این شهرستان نیز اظهار داشت: بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی، وجود مشکلات متعدد در محیط زیست شهری ،از جمله ضرورتهای اجرای این طرح است.

وی اثر دفع فاضلاب بر کیفیت آب شرب، استفاده مجدد پساب در کشاورزی، تامین یک منبع آب قابل دسترسی و دائمی و جلوگیری از آلودگی محیط با توجه به ساحلی بودن شهر را نیز از دیگر ضرورتهای اجرای این طرح بیان کرد.

خادمی بیان داشت: تصفیه خانه فاضلاب جاسک در دو مدول طراحی واجرا می شود که دارای ظرفیت چهار هزارو 320 متر مکعب در شبانه روز است.

خادمی کمبود اعتبار، نبود نقشه تاسیسات زیر بنایی آب و برق و بافت قدیمی برخی محلات و بالا بودن سطح آب زیر زمینی و دور بودن از مرکز استان برای تامین مصالح مورد نیاز را از جمله مشکلات عمده اجرای این طرح عنوان کرد.

در ادامه نیز جواد منصوری نمانیده مجری طرحهای فاضلاب استان پیشرفت کلی طرح فاضلاب جاسک را 10 درصد اعلام کرد و افزود: هفت کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب و دو کیلومتر کلکتور اصلی و خط انتقال فاضلاب اجرا شده و پیش بینی می شود اجرای کل طرح در صورت تامین اعتبارات لازم چهار سال به طول انجامد.