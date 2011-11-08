برنامه های نوزدهمین دوره هفته کتاب در آذربایجان شرقی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خدایی در تشریح برنامه های نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در کتابخانه های عمومی استان گفت: هفته کتاب فرصت مغتنمی برای انس بیش از پیش مردم به کتاب و کتاب خوانی است و این اداره کل نیز برنامه های ویژه ای را برای این هفته تدارک دیده است.



وی عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی استان و ارائه تخفیف 50 درصدی عضویت کتابخانه مرکزی تبریز، برگزاری نمایشگاه کتاب در تمام کتابخانه های عمومی استان، اجرای طرح اهدای کتاب و منابع کتابخانه ای به کتابخانه ها را از اهم برنامه های این هفته اعلام کرد.



خدایی برگزاری جشن کتاب و برپایی جلسات نقد و بررسی کتاب در کتابخانه ها را از دیگر برنامه های هفته کتاب عنوان کرده و افزود: امسال نیز همانند سال های گذشته همایش بزرگ تجلیل از خادمان کتاب و کتابخوانی استان با حضور استاندار، مسئولان، خیران، کتابخوانان و اصحاب رسانه و مردم عزیز برگزار خواهد شد که در آن از خادمان برگزیده عرصه کتاب و کتاب خوانی استان تجلیل می شود.



وی از شهروندان دعوت کرد تا حین بازدید از کتابخانه های استان، ضمن آشنایی با کتابخانه های استان، از خدمات مهیا شده برای هموطنان نیز بهره مند شوند.



گفتنی است، نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 22 تا 29 آبان ماه در سراسر کشور با شعار "کتاب، یادگار ماندگار" برگزار خواهد شد.