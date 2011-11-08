به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی دکتر محمد اسد مسجدی رئیس فدراسیون نابینایان وکم بینایان، مسئول هماهنگی امور استان های فدراسیون نابینایان وکم بینایان منصوب شد تا از این به بعد علاوه بر مسئولیت در هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم، در فدراسیون نیز وظیفه ای مهم را بر عهده بگیرد.



بر اساس اعلام فدراسیون ورزش های نابینایان وکم بینایان، در این حکم علیرضا کهندانی در حالی به عنوان مسئول هماهنگی امور استان های این فدراسیون منصوب شد که بدین ترتیب رسیدگی و نظارت و هماهنگی کارهای اجرایی امور استان های فدراسیون نابینایان و کم بینایان بر عهده وی خواهد بود.



کهندانی در حال حاضر مسئولیت دبیری هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم را نیز بر عهده دارد و این هیئت در رشته های مختلفی از جمله گلبال، شطرنج، پاورلیفتینگ و جودو در سال های اخیر فعالیت های گسترده ای در هر دو بخش همگانی و قهرمانی داشته است.



کسب عنوان قهرمانی در مسابقات لیگ برتر گلبال مردان باشگاه های کشور و همچنین به دست آوردن افتخارات ارزشمند در رشته های شطرنج و پاورلیفتینگ نابینایان و کم بینایان از جمله موفقیت هایی است که ورزش نابینایان و کم بینایان استان قم با حضور علیرضا کهندانی به آن دست یافته است.



کهندانی در حالی مسئول هماهنگی امور استان های فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان شد که در حال حاضر ریاست فدراسیون را محمداسد مسجدی بر عهده دارد که از انتخاب مسجدی در فدراسیون نابینایان و کم بینایان نیز 9 ماه می گذرد زیرا وی در بهمن ماه سال گذشته به این سمت برگزیده شد.



مجمع انتخابات فدراسیون نابینایان و کم بینایان بعدازظهر روز شانزدهم بهمن ماه سال گذشته با حضور 13 کاندیدا و با نظارت حمید سجادی معاون وزارت ورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی سابق) و رئیس مجامع فدراسیون ها به همراه بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک در محل آکادمی المپیک برگزار شد.



در پایان این مجمع و پس از رای گیری محمد اسدمسجدی با کسب 30 رای از 45 رای ماخوذه به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد، ضمن اینکه مسجدی پیش از این به عنوان سرپرست این فدراسیون فعالیت می‌کرد.



علیرضا کهندانی دبیر هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم در حالی به این سمت برگزیده شد که در حال حاضر ریاست این هیئت در قم را هادی کریمی اصل بر عهده دارد، ضمن اینکه کهندانی از ورزشکاران با سابقه رشته گلبال نیز محسوب می شود که با تیم گلبال قم سابقه حضور در مسابقات بین المللی ایتالیا و مالزی را نیز در کارنامه دارد، ضمن اینکه با تیم قم موفق به کسب عنوان قهرمانی رقابت های سوپر لیگ گلبال باشگاه های کشور نیز شده است.

