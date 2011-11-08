مجید تربتی‌فرد، کارگردان در این باره به خبرنگار مهر گفت: ما منتظر بودجه از سوی سینما تجربی هستیم. به محض دریافت بودجه پیش تولید را آغاز می‌کنیم. موضوع این فیلم درباره سلول‌های بنیادی است.

وی با اشاره به ژانر این فیلم گفت: ژانر فیلم "درخت معجزه" ملودرام اجتماعی و علمی است. با توجه به موضوع، ساخت این فیلم کمی هم مشکل است.

این کارگردان بیان کرد: محمدهادی کریمی نویسنده این پروژه است که به تهیه‌کنندگی منوچهر زبردست تولید می‌شود.

تربتی‌فرد با ساخت "درخت معجزه" نخستین تجربه سینمایی‌اش را کسب می‌کند. وی نویسندگی و کارگردانی 12 تله فیلم را در کارنامه دارد.