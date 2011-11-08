سوء قصد به جان تیم رسانه ملی درلیبی/ ناگفته های مهم جهرمی ازاختلاس

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

سوء قصد به جان تیم اعزامی رسانه ملی در لیبی

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت :‌ خبرنگار و فیلمبردار صداوسیما در لیبی که طی روزهای گذشته برای تهیه گزارش به زندان ابوسلیم (که گفته می شود سال ها محل نگهداری امام موسی صدر بوده) در طرابلس رفته بودند، هنگام فیلمبرداری از سلول های زندان ناگهان با حریق عمدی یکی از سلول ها مواجه شده اند و همزمان با این آتش سوزی شدید، فردی قصد داشته با قفل زدن به درب زندان، گروه خبری صداوسیما را در دالان زندان محبوس کند که با حضور مردم و انقلابیون این تلاش ناکام ماند.

ورود ایرلاین قطری به آسمان ایران صددرصد ضرر است

ورود هواپیماهای شرکت‌های قطری به آسمان ایران چندی‌است که محل بحث بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه شده‌است. یک مقام آگاه در همین زمینه به روزنامه تهران‌ امروز گفت : بر اساس قانون هواپیمایی ایران مربوط به سال 1328 فعالیت یک شرکت هوایی خارجی در خطوط داخلی به صورت مستقل ممنوع ‌است. کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه حمل‌ونقل هوایی کشور ورود ایرلاین قطری به آسمان ایران را صددر صد به ضرر ایرلاین‌های داخلی می‌دانند و این تصمیم را به عنوان یک رقابت نابرابر عنوان می‌کنند.

قطار تغییر استانداران به راه افتاد

روزنامه تهران امروز نوشت : با وجود اینکه پیش از این وزارت کشور وعده داده بود در موقع انتخابات تغییرات چندانی در استانداری‌ها اعمال نمی شود روز گذشته استاندار جدیدی برای قزوین تعیین شد. «علی محمد آزاد» در حالی توسط محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور با «احمد عجم» استاندار قبلی قزوین جایگزین می‌شود که اخیرا رسانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند در آستانه انتخابات مجلس شاهد موج گسترده تغییرات در سطح استانداران و فرمانداران باشیم. بنابراین به نظر می‌رسد تغییر استاندار قزوین باید آغازی بر این تغییرات باشد. این در حالی است که وزارت کشور بعد از اوج گرفتن حواشی راجع به جریان انحرافی اعلام کرده بود که برنامه جدی برای تغییر استانداران ندارد.

دیدار خصوصی سفیر آذربایجان با مراجع تقلید

روزنامه ایران در خبری آورده : جوان شیر آخوند اف، سفیر کشور جمهوری آذربایجان در کشورمان روز گذشته در سفری به شهر مقدس قم، به صورت خصوصی با شماری از مراجع تقلید و علما دیدار و گفت‌و‌گو کرد.بر اساس این گزارش، آخوند اف که از دو سال پیش به عنوان سفیر آذربایجان در کشورمان مشغول فعالیت است، همزمان با عید سعید قربان، به شهر مقدس قم سفر و با حضرات آیات وحید خراسانی و نوری همدانی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.سفیر کشور آذربایجان در جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز در سفری به شهر قم با شمار دیگری از مراجع تقلید و علما دیدار کرده بود.قابل ذکر است برخوردهای اخیر دولت آذربایجان با اکثریت مطلق شیعیان این کشور در‌خصوص مسائلی همچون حجاب، اعتراض مراجع تقلید را به دنبال داشته است.

در مسیر وحدت از شروط خود کوتاه آمدیم!

روزنامه ایران درپی مطالب قبلی خود باهدف دامن زدن به اختلافات جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری نوشت : وحدت جبهه پایداری و کمیته وحدت اصولگرایان، موضوعی است که بعد از هفته‌ها موضع‌گیری‌های تند میان این دو جریان، قابل توجه است چرا که قبلاً از سوی جبهه پایداری شروطی عنوان شده بود که آن را به عنوان اصول فعالیت خود مطرح می‌کردند اما همین شروط بارها و بارها از سوی آیت‌الله مهدوی کنی و سایر نقش‌آفرینان جبهه متحد، مردود اعلام شد. اینک وحدت، یا با تحقق شروط و اصول محقق شده یا جبهه پایداری اصول خود را قربانی وحدت کرده است. اصولی که اکنون حتی مورد وفاق اعضای جبهه پایداری هم نیست، چرا که برخی از اعضا دیگر این اصول را قابل طرح نمی‌دانند و برخی دیگر در عین تأکید بر وحدت همچنان بر آن پافشاری می‌کنند.

جوانفکر:با صداقت و شجاعت در برابر اتهامات بی‌اساس دفاع کرده‌ام!

علی اکبر جوانفکر در سرمقاله روزنامه ایران با اشاره به مجرم شناخته شدنش در دادگاه رسیدگی به اتهامات ویژه نامه موهن خاتون نوشت : متأسفم که در جلسه مشاوره میان اعضای هیأت منصفه، به جای قضاوت درباره حقیقت موضوع، اظهار‌نظرهای اعلام شده و برخی واکنش‌ها، ملاک توجه قرار گرفته است. وی در ادامه افزود : تخفیف مجازات نباید مبتنی براعتراف به احتمال خطا، اظهار ندامت و عذرخواهی متهم استوار باشد. بنده با صداقت و شجاعت از ویژه‌نامه خاتون در برابر اتهامات بی‌اساس مطرح شده دفاع کرده‌ام و از هیأت محترم منصفه انتظار داشتم که به این صداقت و شجاعت امتیاز بدهند، نه آن‌که به بهانه «تجری»، اینجانب را از حق طبیعی خود یعنی بهره‌مندی از تخفیف در مجازات نیز محروم کنند. این نکته را گوشزد می‌کنم که آیندگان درباره رفتار و تصمیمات امروز ما قضاوت خواهند کرد.

جهرمی:اختلاس با تبانی مهندسی شده بود

محمد جهرمی مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی ، به ویژه نامه روزنامه اعتماد گفت : استیضاح حق نمایندگان است ، اما روند استیضاح در مجلس نشان داد که استیضاح کنندگان بیش از آنکه به دنبال اصلاح موانع سیستم بانکی باشند ، به دنبال رفع تکلیف بودند.

وی درباره روند اختلاس در سیستم بانکی گفت: همه مقامات اعم از کمیسیون اصل 90، سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و سازمان حسابرسی گفته اند که این اختلاس به علت تبانی قابل کشف نبوده است. شعبه اختلاس کننده 32 بار طی دو سال با بازرسلان مختلف بازرسی شده بود اما به علت تبانی اختلاس کنندگان کشف نشده بود در عین حال بانک های تنزیل کننده امکان کشف آن را داشتند.

او همچنین گفت: بانک ملی اردیبهشت ماه 90 در پاسخ به استعلام ما رقم واقعی اعتبارات اسنادی تنزل شده را اعلام نکرد که نشان می داد مقامات آن بانک در جریان این اختلاس قرار داشتند ضمن آنکه مصوبه بانکی مرکزی مبنی بر ممنوعیت اعطای تسهیلات به شرکت های فعال در سرزمین اصلی توسط شعب بانک های مناطق آزاد به طور کلی زیر پا گذاشته شد.

دکتر جهرمی این اختلاس را یک اختلاس مهندسی شده دانست و در این باره گفت: پشتیبانی سازماندهی شده از درون سیستم بانک های تنزیل کننده و همچنین امکان نفوذ در بانک مرکزی از دلایل مهندسی بودن این اختلاس است.

انحراف را باید بی‌واهمه اصلاح کرد

روزنامه شرق نوشت : آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در دیدار جمعی از فارغ‌التحصیلان برگزیده سازمان استعدادهای درخشان کشور،گفتمان‌های دفاع مقدس، سازندگی و توسعه سیاسی کشور را حرکت در مسیر صحیح و در خط امام و انقلاب اسلامی خواند و با اشاره به لزوم آسیب‌شناسی گفتمان و عملکرد موجود در کشور تاکید کرد: در حال حاضر باید شجاعانه عملکردها و سیاست‌ها را در بوته نقد منصفانه و کارشناسانه قرار داد و اگر احساس شد انحرافی در مسیر انقلاب و خط امام (ره) ایجاد شده باید با شجاعت و بدون واهمه راه بازگشت و اصلاح مسیر را با کمک دلسوزان نظام و همراهی همیشگی مردم فداکار کشور هموار کرد.