گرگر بازهم حادثه آفرید/ این بار مامور سرشماری

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر گفت: عصر دیروز یکی از ماموران آمارگیر قصد عبور از عرض رودخانه مارون با وسیله "گرگر" در روستای "پاقلعه" از توابع شهرستان کهگیلویه را داشت، که متاسفانه انگشتانش در زیر چرخ گرگر قرار گرفت.

حمزه کرمی افزود: دو انگشت شست و اشاره "محمد دادجو" آمارگیر سرشماری نفوس مسکن استان در این حادثه آسیب دیده است.

وی بیان کرد: این مامور سرشماری صبح امروز سه شنبه در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت تحت عمل جراحی قرار گرفت.

کرمی اظهار داشت: در این روستا هیچ راه ارتباطی به جز گرگر وجود نداشته و ماموران سرشماری مجبور به استفاده از این وسیله عبور و مرور شدند.

آمارگیران بیمه هستند

وی بیان داشت: در سرشماری نفوس و مسکن استان تاکنون به جز این حادثه برای این مامور و یک حادثه سگ گرفتگی در یکی دیگر از روستاها، هیچ حادثه دیگری گزارش نشده است.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: خوشبختانه مرکز آمار همه آمارگیران را بیمه کرده و هزینه های درمان از سوی بیمه پرداخت می شود.

کرمی یادآور شد: 400 آمارگیر در این استان مشغول آمارگیری سرشماری نفوس و مسکن هستند.

آسیب دیدگی مامور سرشماری جدی نیست

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت گفت: انگشتان مامور آسیب دیده صبح امروز مورد مداوا قرار گرفت و هیچ مشکل خاصی وجود ندارد.

دکتر سید عبدالنبی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استخوان انگشتان این فرد هیچگونه آسیبی ندیده اند و حتی دچار شکستگی هم نشده اند.

وی بیان کرد: تنها تاندون آن دچار کشیدگی شده بود که مورد درمان قرار گرفت.