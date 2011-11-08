امسال 11 اردبیلی بر اثر گاز گرفتگی جان باختند

بهزاد ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خیلی از این حوادث در اثر عدم استاندارد بودن دودکش و شلنگ گاز وسائل گرمازا و استفاده از مواد گرما زا و لوازم غیر استاندارد برای گرم کردن حمام بوده است.

وی با بیان اینکه با آغاز فصل سرما میزان مصرف از وسایل گرما زا بیشتر می شود شهرواندان را به رعایت نقاط ایمنی دعوت کرد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان اردبیل با بیان اینکه میزان مرگ و میر ناشی از گاز گرفتگی در استان اردبیل در سالهای اخیر افزایش یافته است عنوان کرد: در سال گذشته نیز 25 نفر در اثر این حادثه جان خود را از دست دادند.

به گفته این مسئول مسمومیت‌های خفیف یا متوسط ناشی از گازگرفتگی در برخی موارد علامت خاصی ندارد که پس از گذشت چند مدت منجر به بروز علائم عصبی از قبیل مشکلات رفتاری و یادگیری، اختلال راه‌رفتن، کوری و موارد مشابه آن می شود که درمان خاصی نیز ندارند.

ولی زاده به جان باختن یک پیرمرد 82 ساله در اثر گازگرفتگی شب گذشته اشاره کرد و افزود: این فرد برای گرم کردن حمام اقدام به روشن کردن زغال کرده بود که در اثر استنشاق گاز منواکسیدکربن جان خود را از دست داد.