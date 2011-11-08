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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

نظری:

طرح نهضت ملی قرآن کریم در زنجان آغاز شد

طرح نهضت ملی قرآن کریم در زنجان آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان گفت: طرح نهضت ملی قرآن کریم ویژه دانش آموزان و فرهنگیان زنجان در راستای تحقق منویات مقم معظم رهبری، از صبح سه شنبه در دارالقرآن کریم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری صبح سه شنبه در مراسم آغاز طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم دانش آموزان و فرهنگیان، افزود: استان زنجان با دار بودن پتانسیل بالا می تواند این طرح را به خوبی در استان اجرا کند.
 
وی با بیان اینکه 2 میلیون دانش آموز و فرهنگی در کشور تحت پوشش این طرح قرار دارند، ادامه داد: 16 درصد اعضای این طرح دانش آموزان و چهار درصد آن را فرهنگیان تشکیل می دهند.
 
نظری در ادامه تلاش برای ترویج فرهنگ قرآنی، ایجاد رقابت سالم برای تحقق اهداف، توانایی تدبر در آیات و حفظ آیات قرآن کریم را از اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: انتظار می رود با اجرای این طرح به نتایج درخشانی در راستای اشاعه فرهنگ قرآن بین دانش آموزان و فرهنگیان دست یابیم.
 
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه سهم استان زنجان از این طرح 40 هزار نفر است، یادآور شد: این طرح در سطح مدارس، مناطق، استان و در آخر مرحله کشوری برگزار می شود.
 
نظری، جوایز این طرح را برای دانش آموزانی که حافظ کل قرآن هستند سه میلیون تومان و سفر حج عنوان کرد و افزود: بقیه حافظان قرآن به ترتیب 10 جزء یک میلیون تومان، 6 جزء، 500 هزار تومان دریافت می کنند.
 
کد مطلب 1455041

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