طرح نهضت ملی قرآن کریم در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری صبح سه شنبه در مراسم آغاز طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم دانش آموزان و فرهنگیان، افزود: استان زنجان با دار بودن پتانسیل بالا می تواند این طرح را به خوبی در استان اجرا کند.



وی با بیان اینکه 2 میلیون دانش آموز و فرهنگی در کشور تحت پوشش این طرح قرار دارند، ادامه داد: 16 درصد اعضای این طرح دانش آموزان و چهار درصد آن را فرهنگیان تشکیل می دهند.



نظری در ادامه تلاش برای ترویج فرهنگ قرآنی، ایجاد رقابت سالم برای تحقق اهداف، توانایی تدبر در آیات و حفظ آیات قرآن کریم را از اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: انتظار می رود با اجرای این طرح به نتایج درخشانی در راستای اشاعه فرهنگ قرآن بین دانش آموزان و فرهنگیان دست یابیم.



رئیس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه سهم استان زنجان از این طرح 40 هزار نفر است، یادآور شد: این طرح در سطح مدارس، مناطق، استان و در آخر مرحله کشوری برگزار می شود.



نظری، جوایز این طرح را برای دانش آموزانی که حافظ کل قرآن هستند سه میلیون تومان و سفر حج عنوان کرد و افزود: بقیه حافظان قرآن به ترتیب 10 جزء یک میلیون تومان، 6 جزء، 500 هزار تومان دریافت می کنند.

