زنان از سکته قلبی در امان نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش مصرف سیگار و کاهش سن مصرف آن، از هر سه زن، یک نفر جان خود را به دلیل سکته قلبی از دست می دهد.



به گفته پروفسور آلن سیمون رئیس بخش مطالعات قلب و عروق بیمارستان ژرژ پمپیداو، زنان 30 درصد با خطر گرفتگی رگ های کرنری روبرو هستند؛ همچنین زنان 20 درصد کمتر نسبت به مردان شانس انجام تست های ورزشی و نیز 40 درصد کمتر شانس انجام آزمایش های تشخیصی آنژیوگرافی را دارند.



به گزارش فیگارو، پزشکان بیمارستان ژرژ پمپیداو فرانسه، با مطالعه بر روی 500 زن دریافتند 80 درصد از این افراد در خطر بیماری آترواسکلروز یا تصلب شرایین قرار دارند و 20 درصد نیز دچار آسیب دیدگی اندوتلیوم (سلولهای پوشاننده لایه داخلی عروق خونی) شده اند.



همچنین پزشکان تاکید کردند: علت 80 درصد سکته های قلبی در زنان زیر 50 سال سن آسیب دیدگی اندوتلیوم است و دلیل آن را نیز مصرف سیگار دانسته اند.

