اولین همایش ویروس شناسان گیاهی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اولین همایش ویروس شناسان گیاهی ظهر سه شنبه در مراسم اولین همایش ویروس شناسان گیاهی بیان کرد: به همت مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی و با همکاری دانشگاه شیراز و سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اولین هم اندیشی ویروس شناسان گیاهی از تاریخ 17لغایت 19 آبان ماه در شیراز برپا می شود.

کرامت الله ایزد پناه ضمن تشریح اهداف برگزاری اولین همایش ویروس شناسان گیاهی اظهار کرد: هدف از برگزاری این هم اندیشی علاوه بر جمع بندی تحقیقات انجام شده در زمینه ویروس شناسی گیاهی و فیتو پلاسمو لوژی، نشان دادن کاستیها و نقاط ضعف پژوهشهای انجام شده و ارتقای سطح کیفی تحقیقات از طریق هم اندیشی است که میتواند مسیر فعالیت های آینده را روشن تر نماید.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از پراکنده کاری های محققان در زمینه ویروس شناسی گفت: ارتباط ویروس شناسان در راستای سرعت بخشیدن به پیشرفتهای علمی میتواند نقش بسزایی داشته باشد و لازم است پژوهشگران در این زمینه از پراکنده کاریها و موازی کاریها خودداری کنند.

ایزد پناه یاد آور شد: شهر شیراز به دلیل دارا بودن مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی در دانشگاه شیراز و قطب بودن این علم در کشور و همچنین پیشتاز بودن در زمینه انجام مطالعات زیست شناسی به عنوان میزبان اولین همایش ویروس شناسان گیاهی انتخاب شده است.

رئیس اولین همایش ویروس شناسان گیاهی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: امروزه ویروس شناسی به عنوان یکی از پر شتاب ترین رشته های علوم، نقش بسیار برجسته ای در توسعه و پیشرفت علوم دیگر و تکوین مفاهیم گوناگون زیست شناسی داشته است.

وی ادامه داد: هم اکنون ویروسها نه تنها به عنوان عوامل بیماری زا مورد برسی قرار می گیرند بلکه استفاده از آنها به عنوان حامل ژنهای خالص و حامل ذرات و مواد دارویی برای بیماری هایی مانند سرطان در دستور کار محققان قرار گرفته است.