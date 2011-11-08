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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

چهارمین دوره جشنواره فیلم کردی سلیمانیه برگزار می شود

چهارمین دوره جشنواره فیلم کردی سلیمانیه برگزار می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: چهارمین دوره جشنواره فیلم کردی سلیمانیه در روزهای اول تا هفتم دی ماه سال جاری در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره جشنواره فیلم کردی سلیمانیه از طرف اداره کل سینمای شهر سلیمانیه و با نمایش فیلم های بلند سینمایی، فیلم کوتاه، فیلم مستند، فیلم کودکان و انیمیشن در بخش های رقابتی و غیررقابتی، در روزهای اول تا هفتم دی ماه سال جاری همزمان با 22 تا 28 دسامبر 2011 در تالار هنر شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق برگزار می شود.

فراخوان چهارمین دوره جشنواره فیلم کردی سلیمانیه از طرف برگزارکنندگان این جشنواره چندی قبل اعلام شد و از تمامی فیلمسازان و علاقمندان در سراسر دنیا درخواست شده است تا آثار خود را با زیرنویس انگلیسی، برای انتخاب احتمالی در برنامه جشنواره، به نمایندگان این جشنواره ارائه دهند و آخرین فرصت ارسال آثار 20 آبان ماه همزمان با11 نوامبر 2011 است.

امسال بخش "پنجره ای رو به سینمای جهان" به جشنواره فیلم سلیمانیه اضافه شده است و در آن چند فیلم از کارگردان سرشناس جهان با زیرنویس کردی به نمایش درمی آید.

همه ساله فیلمسازان جوان ایرانی با آثار خود در جشنواره فیلم کردی سلیمانیه شرکت می کنند و سال گذشته در سومین دوره این جشنواره، هنرمندان ایرانی در پنج بخش مختلف موفق به دریافت جایزه "آهوی زرین" و دیپلم افتخار این جشنواره شدند و بیش از نیمی از جوایز جشنواره فیلم کردی سلیمانیه را با خود به ایران آوردند.

کد مطلب 1455045

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