ثبت روزانه یکهزار و 911 مورد پرونده نزاع در پزشکی قانونی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شجاعی در بازدید از اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان گفت: در شش ماهه نخست امسال آمار معاینات نزاع در مراکز پزشکی قانونی کشور با 2.3 درصد کاهش، از 364 هزار و 33 در مورد مدت مشابه سال قبل به 355 هزار و 500 نفر رسیده است.

به گفته رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از کل مراجعات نزاع در شش ماهه نخست امسال 253 هزار و 39 نفر مرد و 102 هزار و 461 نفر زن بوده اند که تعداد زنان مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی در خصوص نزاع نسبت به مدت مشابه سال قبل، 2.5 درصد افزایش یافته است.

این مسئول سازمان پزشکی قانونی افزود: بر اساس این گزارش بیشترین مراجعات نزاع در شش ماهه نخست امسال به ترتیب مربوط به استان های تهران با عدد 57 هزار و 721 و خراسان رضوی با عدد 32 هزار و 917 نفر است و کمترین موارد نزاع به ترتیب در استان های خراسان جنوبی با عدد هزار و 589 نفر و ایلام با عدد 2 هزار و 328 نفر ثبت شده است.

شجاعی در خصوص آمار مراجعات نزاع در شش ماه نخست امسال گفت: در نیمه نخست امسال بیشترین تعداد مراجعه به مراکز پزشکی قانونی با موضوع نزاع در تیر ماه با 63 هزار و 403 مورد ثبت شده است و پس از آن به ترتیب مرداد ماه با عدد 63 هزار و 308، خرداد ماه با 62 هزارو 820، شهریور ماه با 60 هزار و 166، اردیبهشت با 55 هزار و 79 و در نهایت فروردین ماه با 50 هزار و 724 مورد در رتبه های بعدی قرار دارند.

گفتنی است طی سال گذشته 631 هزار و 381 مورد در خصوص معاینات نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که 455 هزار و 503 مورد آنان مرد و 175 هزار و 878 مورد نیز زن بودند.

