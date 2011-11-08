همایش اقتصاد سلامت 12 آذر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهنام پرهیزگار دبیر اجرایی این همایش در این باره گفت: سازمان نظام پزشکی کشور در ادامه همایشهای علمی و تخصصی که از اسفندماه سال گذشته برگزار می نماید، در نظر دارد 12 آذرماه بحث بسیار مهم اقتصاد سلامت کشور را با حضور مسئولان و مدیران دستگاههای متولی حوزه سلامت و پژوهشگران و کارشناسان این حوزه، مورد بحث و بررسی قرار دهد.

وی با اشاره به محورهای اصلی تعیین شده در این همایش، افزود: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی، موضوع جایگاه نظام سلامت در جهاد اقتصادی به عنوان یکی از محورهای اصلی این همایش در نظر گرفته شده است.

پرهیزگار اضافه کرد: اقتصاد سلامت و چشم انداز جامعه سالم، نقش دولت و بخش خصوصی در اقتصاد سلامت، خصوصی سازی و هزینه های آن در نظام سلامت، تغییرات دموگرافیک جامعه در اقتصاد سلامت، نقش پزشک خانواده در پیشگیری و اصلاح الگوی مصرف، بسته خدمات سلامت و قیمت تمام شده خدمات درمانی و ارتباط آن با تامین منابع، اقتصاد سلامت و بازتوزیع منابع مالی حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها در نظام سلامت، اقتصاد سلامت و مدیریت انرژی در مراکز تشخیصی و درمانی، نقش سازمانهای بیمه گر اجتماعی و خصوصی در اقتصاد سلامت، اقتصاد سلامت و بهینه سازی مدیریت دارو، آزمایشگاه، تصویر برداری، صدور خدمات پزشکی در عرصه جهانی با نگاهی به چشم انداز بیست ساله، افزایش بهره وری در اقتصاد سلامت، مدیریت مصارف و نقش آن در اقتصاد سلامت، تاثیر عوامل اجتماعی (SD) بر اقتصاد سلامت، نقش تغییرات اقتصادی جهانی و محدودیتهای اقتصادی بر اقتصاد سلامت، از دیگر محورهای کلیدی تعیین شده برای همایش اقتصاد سلامت، چالشها و چشم اندازها است.

بنا به گفته دبیر اجرایی این همایش، تمامی پژوهشگران و کارشناسان حداکثر تا 3 آذرماه مهلت دارند جهت ارسال مقالات خود به این همایش، از طریق شماره تلفن 84138555 و یا نشانی پست الکترونیکی دبیرخانه hamayesh.nezampezeshki@yahoo.com اقدام نمایند.